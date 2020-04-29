№18 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 апреля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Горожан ждут длинные выходные и хорошая погода, а пенсионеров ещё и досрочное получение очередных выплат – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Всеобщий масочный режим вводится в Приморье с 30 апреля, а какова ситуация по коронавирусу в Находке – выяснил корреспондент «РИО Панорамы».

- В преддверии празднования 75-летия Великой Победы «РИО Панорама» расскажет о необычном формате проведения акции «Бессмертный полк» в этом году, а также о выплатах ветеранам и детям войны.

- Эксперты ищут пути спасения озера Солёного, а НГО лидирует по краю по количеству палов сухой травы – об этом и многом другом в свежем номере «РИО Панорамы».



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script - Горожан ждут длинные выходные и хорошая погода, а пенсионеров ещё и досрочное получение очередных выплат – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Всеобщий масочный режим вводится в Приморье с 30 апреля, а какова ситуация по коронавирусу в Находке – выяснил корреспондент «РИО Панорамы».- В преддверии празднования 75-летия Великой Победы «РИО Панорама» расскажет о необычном формате проведения акции «Бессмертный полк» в этом году, а также о выплатах ветеранам и детям войны.- Эксперты ищут пути спасения озера Солёного, а НГО лидирует по краю по количеству палов сухой травы – об этом и многом другом в свежем номере «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».