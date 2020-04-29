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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
29.04.2020
№18 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 29 апреля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Горожан ждут длинные выходные и хорошая погода, а пенсионеров ещё и досрочное получение очередных выплат – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Всеобщий масочный режим вводится в Приморье с 30 апреля, а какова ситуация по коронавирусу в Находке – выяснил корреспондент «РИО Панорамы».
- В преддверии празднования 75-летия Великой Победы «РИО Панорама» расскажет о необычном формате проведения акции «Бессмертный полк» в этом году, а также о выплатах ветеранам и детям войны.
- Эксперты ищут пути спасения озера Солёного, а НГО лидирует по краю по количеству палов сухой травы – об этом и многом другом в свежем номере «РИО Панорамы».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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