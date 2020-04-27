Конструкции испанские, строители – приморские



Четырехстороннее соглашение по строительству защитных конструкций над зоной выгрузки угля в «Терминале Астафьева» подписано во Владивостоке. Работы начнутся в середине мая и завершатся до конца года. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении Президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля. Все конструкции будут монтировать компании из Приморья – «Т-Строй», «АТР-Строй», «Альпар-Плюс».





«Терминал Астафьева» первый в Приморье начал строительство крытого навеса над портом.

«Терминал Астафьева» первый в Приморье начал строительство крытого навеса над портом. Большая подготовительная работа, миллионные вложения, переговоры с партнерами - и наконец в Приморье появится первое закрытое стивидорное предприятие. Важный шаг к улучшению экологической ситуации в Находке сделал «Терминал Астафьева». Предприятие и раньше отличалось ориентацией на улучшение качества жизни населения. Теперь это пример для всех стивидоров в крае.

– В первую очередь, это выполнение поручений президента. Предприятие работает в крае с 2017 года, и мы системно двигались к этому шагу. Это будет первый порт с полностью закрытой перевалкой. Второе: для приморских компаний, которые будут работать над таким масштабным проектом, – это новая возможность быть востребованными на рынке. Жители Приморского края будут иметь возможность работать, получать заработные платы и участвовать в реализации такого важного проекта, – отметил заместитель председателя правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.



Защитный навес над портом «Терминал Астафьева» будут монтировать приморские специалисты.

Защитный навес над портом «Терминал Астафьева» будут монтировать приморские специалисты.

Работы на предприятии предстоят масштабные. Их будут выполнять сразу три крупные компании. Первым на объект зайдет «Т-Строй», им предстоит выполнить бурение свайного основания под фундаменты.

– Мы выражаем огромную благодарность «Терминалу Астафьева» за предоставленную возможность участвовать в таком проекте. Мы буровую работу знаем и делаем это хорошо. У нас имеется все необходимое оборудование. Объем наших работ составит около 1 км погонных метров, справимся быстро, качественно и в срок, – рассказал генеральный директор ООО «Т-Строй» Андрей БАЦА.

Срок под бурительные работы определен в 37 дней, однако подрядчик обещает выполнить их раньше. Затем на 12 фундаментах строители возведут железобетонные конструкции высотой 11 метров. Каждая опора будет иметь площадь 9 квадратных метров и по прочности соответствовать опорам мостов.

Важный шаг к улучшению экологической ситуации в Находке сделал «Терминал Астафьева». – Конструкции, которые будем возводить на «Терминале Астафьева», аналогичны тем, которые возводили на мостовых сооружениях. Также будет специальная опалубка, которую также используем при строительстве мостов. Опыт у нас есть, но в таком проекте по строительству крытого терминала участвуем впервые. Это очень интересно и уникально, – дополнил исполнительный директор ООО «АТР-Строй» Максим ЯКОВЛЕВ.

В завершение строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, их максимальная высота составит около 39 метров. Они произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. Специалисты тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Все дорогостоящие работы нацелены на улучшение труда работников, экологической обстановки и социально-экономического положения в Находке.



В Приморье появится первое закрытое стивидорное предприятие. – Мы давно сотрудничаем с правительством Приморского края, и сегодня, конечно, те 500 человек, которые трудятся на терминале, абсолютно защищены, с точки зрения социальной ответственности. Мы не случайно выбрали три достойные приморские компании, мы понимаем, что нужно развивать экономику края, нужно поддерживать друг друга. Это рабочие места для многих строителей. За первым этапом пойдут последующие, и мы будем вместе поднимать экономику края, – подчеркнул генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ.

«Терминал Астафьева» подписал контракты на возведение крытого навеса.

«Терминал Астафьева» подписал контракты на возведение крытого навеса.

Стоит отметить, что это не первый шаг, предпринятый руководством «Терминала Астафьева». Ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории, и выполнены работы по монтажу крытого купола над зоной дробильно-сортировочного комплекса. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина. Общее число пылеподавляющих установок доведено до 20 единиц. Предприятие по всему периметру закрыто пылезащитными экранами высотой от 21 до 25 метров, что является рекордом среди всех портов Находки.

Кроме того, в Находке продолжается программа «Терминала Астафьева» по улучшению качества жизни жителей ближайшего к порту микрорайона. Предприятие уже обеспечило новыми благоустроенными квартирами более 50 семей из расположенных на этой территории двух бараков. Сейчас у горожан наибольший запрос на участие в программе остекления окон и балконов.