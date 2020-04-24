С 18 апреля в Находке запрещено посещение кладбищ.



Исключение составят только церемонии кремации и погребения, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. При этом рекомендуется ограничить число участников похорон до 10 человек. Они должны соблюдать меры санитарной защиты и личной гигиены.

Администрация Находки уважительно относится к традициям. Ранее в канун важных для православных поминальных дней муниципалитет открывал специальные маршруты автобусов, которыми горожане могли добраться до городских кладбищ. В этом году в связи с ограничениями по коронавирусу визиты на могилы родственников рекомендовано перенести на более поздний срок. Спецрейсов пассажирского транспорта не будет.

Запреты и ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе и направлены в первую очередь на сохранение здоровья каждого жителя.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа