|Радоница дома
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|24.04.2020
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С 18 апреля в Находке запрещено посещение кладбищ.
Исключение составят только церемонии кремации и погребения, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. При этом рекомендуется ограничить число участников похорон до 10 человек. Они должны соблюдать меры санитарной защиты и личной гигиены.
Администрация Находки уважительно относится к традициям. Ранее в канун важных для православных поминальных дней муниципалитет открывал специальные маршруты автобусов, которыми горожане могли добраться до городских кладбищ. В этом году в связи с ограничениями по коронавирусу визиты на могилы родственников рекомендовано перенести на более поздний срок. Спецрейсов пассажирского транспорта не будет.
Запреты и ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе и направлены в первую очередь на сохранение здоровья каждого жителя.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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