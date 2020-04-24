Отопительный сезон в Находке продлится как минимум до 4 мая, а то и дольше.





Продление теплоснабжения жилфонда поможет находкинцам с комфортом выполнять предписания режима самоизоляции – оставаться дома, а также снизит риск простудных заболеваний.

Как сообщили в Управлении ЖКХ администрации Находки, основанием для принятия решения об остановке котельных служит «теплая пятидневка». Это когда показатель среднесуточной температуры за последние пять суток – восемь градусов и более. В Находке обычно такой период наступает в последних числах апреля – начале мая. Но в квартирах при холодных батареях непредсказуемой приморской весной часто становится холодно. При этом заново запустить котельные в работу на день-два, пока на улице не потеплеет, невозможно. Это сложный процесс, требующий длительной регулировки. Поэтому система централизованного отопления продолжит работать как минимум до 4 мая. Окончательный срок окончания отопительного сезона будет согласован с министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.



Пресс-служба администрации Находкинского городского округа