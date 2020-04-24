Окончание. Начало материала читайте в № 12 газеты "РИО Панорама" от 18 марта 2020 г.



Годы службы, создание боеспособной воинской части, воспитание командиров подводных лодок оказались очень эффективными. Пять героев Советского Союза вышли из 5-й морской бригады, бывшие в подчинении Г. Н. Холостякова:

– Алексеев Борис Андреевич, 1909 года рождения, командуя подводной лодкой С-33, отличился при освобождении Крыма и Севастополя, потопив 8 кораблей противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 года.

– Египко Николай Павлович, 1903 года рождения, в 1938 году был направлен на помощь восставшим в Испании. Он на подводной лодке вывез ценный правительственный груз в город Картахен (Испания). Прошёл через блокированный Гибралтарский пролив и при следовании в место назначения потопил вражеский корабль. Звание Героя Советского Союза присвоено 28 февраля 1939 года. Это был первый Герой Советского Союза из подводников-дальневосточников и второй в СССР.

– Гаджиев Магомед Имадутдинович, 1907 года рождения, во время войны возглавлял дивизион подводных лодок на Северном флоте. Принял участие в 12 морских операциях. На личном счету 10 потопленных транспортов и судов противника. Погиб в море. При возвращении на базу, после успешно проведенной операции, подводная лодка К-23, на которой находился Гаджиев М. И., была торпедирована самолётом противника. Звание Героя Советского Союза было присвоено 23 октября 1943 года. На Кольском полуострове есть город Гаджиев, названый в честь героя-подводника. Сегодня этот город, где находится база современных подводных атомных крейсеров, является надежным ядерным щитом западных границ нашей страны.

– Касатонов Владимир Афанасьевич, 1910 года рождения. В годы войны он – начальник штаба дивизиона подводных лодок Балтийского флота. Звание Героя Советского Союза адмиралу флота Касатонову В. А. присвоено 25 ноября 1966 года за большой вклад в повышение боеготовности ВМФ и испытание новых кораблей. Следует отметить, что в династии Касатоновых дети, внуки продолжили дело своего родоначальника в Военно-Морском флоте. Общий семейный военный стаж в служении Родине составил 198 лет.

– Смирнов Николай Иванович, 1917 года рождения. Выходец 5-й бригады, бывший командир подводной лодки Щ-125. Он также принимал участие в Великой Отечественной войне. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 февраля 1984 года, в мирное время, за успешное выполнение заданий и проявленные при этом мужество и отвагу. Смирнов Николай Иванович с 1969 по 1974 годы был командующим Тихоокеанским флотом.

5-я морская бригада была основой, из которой позже будут сформированы различные воинские соединения подводных лодок, которыми командовали будущие адмиралы, Герои Советского Союза:

– Егоров Георгий Михайлович, 1918 года рождения. Начальник Главного штаба – 1-й зам. главкома ВМФ.

– Михайловский Аркадий Петрович, 1925 года рождения. Начальник Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны СССР, доктор военно-морских в наук.

– Адмирал Гарнео Аркадий Викторович, талантливый руководитель, командир многих соединений атомных подводных лодок.

В своих воспоминаниях о проведённых годах военной службы на Дальнем Востоке Холостяков Г.Н. так оценил то время: «Наверное, всем, кто провел тридцатые годы на неспокойных восточных рубежах страны – сухопутных или морских, потом уже никакая степень боевой готовности не казалась слишком трудной: привычка к ней вошла в плоть и кровь. На Дальнем Востоке прочно усваивалось то, что нужно на войне».

В мае 1940 года Холостяков был освобождён из-под стражи. Ему вернули звание и награды, но потраченные зря годы и подорванное здоровье возвратить не могли. После освобождения его перевели на Черноморский флот. Он был назначен командиром третьей бригады подводных лодок (сентябрь 1940 – февраль 1941), затем – начальником отдела подводного плавания штаба Черноморского флота (с февраля 1941 г.)



Погрузка торпеды на подлодку Тихоокеанского флота типа «Щука». Фото: https://topwar.ru/.

Погрузка торпеды на подлодку Тихоокеанского флота типа «Щука». Фото: https://topwar.ru/.

Сам водил матросов в бой…

Начало Великой Отечественной войны только флот благодаря Н. Кузнецову не застало врасплох. Оперативная готовность №1 была объявлена по флоту в 01час 15 минут 22 июня 1941 года.

Первым в 3 часа ночи принял удар врага Севастополь. Командующий Черноморским флотом адмирал Ф. Октябрьский медлил с решением, и тогда, не побоявшись ответственности, приказ об открытии огня отдал начальник штаба флота И. Елисеев. Авиационный налёт противника был отбит.

Через две недели после начала войны Холостякова назначают начальником штаба Новороссийской военно-морской базы, а через месяц – её командующим. Корабли и части Новороссийской военно-морской базы вели боевые действия на Чёрном море, осуществляли и обеспечивали морские перевозки, участвовали в Керченско-Феодосийской десантной операции конца 1941 года.

17 августа 1942 года был создан Новороссийский оборонительный район, а в конце августа противник вышел на ближние подступы к Новороссийску. Все находившиеся в городе части были подчинены капитану 1-го ранга Холостякову. Как вспоминал о нём адмирал Кузнецов: «В критические моменты – а под Новороссийском их было много – он нередко брал в руки автомат и сам водил матросов в бой». После ожесточенных боев к началу сентября почти весь город был в руках неприятеля. Наши войска закрепились лишь на его окраине – восточном берегу Цемесской бухты, но из-за этого гитлеровцы так и не смогли использовать Новороссийский порт.



Малая Земля

Перед Новым, 1943 годом Холостякову присваивают звание контр-адмирала. Зимой этого же года Георгий Никитич участвует в организации десантов в районе Южной Озерейки и у Станички. По замыслу командования эти десанты должны были ослабить оборону противника и помочь 47-й армии прорвать оборону противника севернее Новороссийска.

Высадка у Южной Озерейки, наткнувшись на яростное сопротивление противника, успеха не имела. Считавшийся вспомогательным десант близ Станички оказался более удачным. Отряду в 273 человека под командованием майора Куникова удалось закрепиться и удержать плацдарм. К 15 февраля здесь уже было 17 тысяч бойцов, танки, артиллерия. Плацдарм был расширен по фронту до 7 километров и на 3-4 километра в глубину. Этот кусок земли, обильно политый кровью и потом солдат и матросов, получил название Малой Земли.

В семидесятые годы после выхода в свет мемуаров Л. Брежнева «Малая Земля» новороссийская эпопея широко освещалась в средствах массовой информации. Тоненькая книжка выходила огромными тиражами. Некоторые неудержимые в своей угодливости деятели культуры инсценировали эту брошюру в театре, на радио и телевидении, записывали на пластинки. А один особо верноподанный композитор даже сочинил оперу «Малая Земля». Естественно, это могло вызвать только отторжение у народа, так как выходило, что судьба страны решалась на малом пятачке земли под Новороссийском.

К концу февраля на плацдарме Мысхако уже действовало два корпуса – десантный и стрелковый. Обеспечение снабжения войск плацдарма все 225 дней лежало на адмирале Холостякове. Как писал Н. Кузнецов: «Каждая сколько-нибудь значительная перевозка на Малую Землю разрабатывается как сложная боевая операция. Тщательно готовятся средства доставки и обеспечения, выбираются более неожиданные для врага курсы судов. Время перехода меняется каждый раз, исходя из обстановки. От орудийных выстрелов, разрывов ракет и от лучей прожекторов над бухтой бывает светло, как днем. Бои на море, суше и в воздухе не стихают, пока наши корабли идут к Малой Земле и выгружаются там».

За эту успешную многодневную операцию Холостяков, единственный из моряков, был удостоен ордена Суворова I степени, предназначенного для награждения высшего командного состава сухопутных сил. Но в брежневских мемуарах его имя, как и многих других настоящих героев, не упоминается.

Полностью материал «Человек-легенда» читайте в газете "РИО Панорама" №17 от 22 апреля 2020 года.