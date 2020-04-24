|Приступили к ремонту
|РИО Панорама
|24.04.2020
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Ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался в Находкинском городском округе. Специалисты подчеркивают: в этом году дорожные работы в рамках нацпроекта начались одними из первых.
Подрядчик ООО «ПСК» приступил к работам на участке трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово от 0 до 4 километра – сейчас здесь снимают старое асфальтобетонное покрытие с помощью фрезы.
Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемом в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина.
Его цель – увеличение в 2024 году автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем до 50%, снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 г., снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 г. Мы за безопасность дорожного движения!
Пропаганда ОГИБДД ОМВД России по г. Находке
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