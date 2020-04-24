 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Приступили к ремонту Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
24.04.2020
Ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался в Находкинском городском округе. Специалисты подчеркивают: в этом году дорожные работы в рамках нацпроекта начались одними из первых.

Подрядчик ООО «ПСК» приступил к работам на участке трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово от 0 до 4 километра – сейчас здесь снимают старое асфальтобетонное покрытие с помощью фрезы.
Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемом в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина.
Его цель – увеличение в 2024 году автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем до 50%, снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 г., снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в 2 раза по сравнению с 2017 г. Мы за безопасность дорожного движения!
 
Пропаганда ОГИБДД ОМВД России по г. Находке
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

< Пред.   След. >
Назад

Календарь

 
« 23 Май 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
             

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика