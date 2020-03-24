№13 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 25 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Накануне профессионального праздника – Дня культуры - поздравления принимали специалисты этой творческой сферы – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Автобусную экскурсию для школьников Находки «Дорога памяти», посвященную 75-летию Победы, провели сотрудники МВЦ Находка.

- От Азии до Европы: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами.

- Перепись уходит в интернет – как изменятся методы сбора информации.

- Мошенники начали обманывать приморцев по-новому: как не оказаться жертвой «медицинского» телефонного мошенничества.

- Садоводам и огородникам: уход за саженцами - работы на даче в апреле.



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Накануне профессионального праздника – Дня культуры - поздравления принимали специалисты этой творческой сферы – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Автобусную экскурсию для школьников Находки «Дорога памяти», посвященную 75-летию Победы, провели сотрудники МВЦ Находка.- От Азии до Европы: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами.- Перепись уходит в интернет – как изменятся методы сбора информации.- Мошенники начали обманывать приморцев по-новому: как не оказаться жертвой «медицинского» телефонного мошенничества.- Садоводам и огородникам: уход за саженцами - работы на даче в апреле.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».