Как рассказали в Управлении культуры администрации Находкинского городского округа, при подготовке к празднованию юбилея Победы были учтены пожелания горожан обеспечить всем пришедшим на торжественный митинг к Вечному огню возможность наблюдать за торжеством с больших экранов, установленных для прямой трансляции.



Ежегодно 9 мая главное городское мероприятие, посвящённое подвигу фронтовиков, проходит вокруг Вечного огня, расположенного у подножия памятника Победы в Великой Отечественной войне. Довольно узкая полоска главной городской магистрали, перекрытая для движения транспорта на время митинга, не позволяет всем желающим оказаться на первой линии отведённого для зрителей пространства.

В этом году увидеть всё происходящее у Вечного огня, прохождение колонны Бессмертного полка можно будет даже из последних рядов благодаря прямой трансляции мероприятия на светодиодных экранах. Большие мониторы размером около 5 х 3,5 кв. м будут установлены по обе стороны памятника Победы так, чтобы изображение было хорошо видно с обеих сторон.

В этом году в программу мероприятия включено театрализованное представление, участие в котором примут творческие коллективы учреждений культуры, учащиеся школ искусств. После митинга на больших экранах продолжится трансляция тематических видеокадров, здесь же можно будет наблюдать онлайн-парад Победы на Красной площади в Москве.

По материалам пресс-службы администрации НГО