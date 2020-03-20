|Прямая трансляция
|РИО Панорама
|20.03.2020
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Как рассказали в Управлении культуры администрации Находкинского городского округа, при подготовке к празднованию юбилея Победы были учтены пожелания горожан обеспечить всем пришедшим на торжественный митинг к Вечному огню возможность наблюдать за торжеством с больших экранов, установленных для прямой трансляции.
Ежегодно 9 мая главное городское мероприятие, посвящённое подвигу фронтовиков, проходит вокруг Вечного огня, расположенного у подножия памятника Победы в Великой Отечественной войне. Довольно узкая полоска главной городской магистрали, перекрытая для движения транспорта на время митинга, не позволяет всем желающим оказаться на первой линии отведённого для зрителей пространства.
В этом году увидеть всё происходящее у Вечного огня, прохождение колонны Бессмертного полка можно будет даже из последних рядов благодаря прямой трансляции мероприятия на светодиодных экранах. Большие мониторы размером около 5 х 3,5 кв. м будут установлены по обе стороны памятника Победы так, чтобы изображение было хорошо видно с обеих сторон.
В этом году в программу мероприятия включено театрализованное представление, участие в котором примут творческие коллективы учреждений культуры, учащиеся школ искусств. После митинга на больших экранах продолжится трансляция тематических видеокадров, здесь же можно будет наблюдать онлайн-парад Победы на Красной площади в Москве.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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