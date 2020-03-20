 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Прямая трансляция Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.03.2020
Как рассказали в Управлении культуры администрации Находкинского городского округа, при подготовке к празднованию юбилея Победы были учтены пожелания горожан обеспечить всем пришедшим на торжественный митинг к Вечному огню возможность наблюдать за торжеством с больших экранов, установленных для прямой трансляции.

Ежегодно 9 мая главное городское мероприятие, посвящённое подвигу фронтовиков, проходит вокруг Вечного огня, расположенного у подножия памятника Победы в Великой Отечественной войне. Довольно узкая полоска главной городской магистрали, перекрытая для движения транспорта на время митинга, не позволяет всем желающим оказаться на первой линии отведённого для зрителей пространства.
В этом году увидеть всё происходящее у Вечного огня, прохождение колонны Бессмертного полка можно будет даже из последних рядов благодаря прямой трансляции мероприятия на светодиодных экранах. Большие мониторы размером около 5 х 3,5 кв. м будут установлены по обе стороны памятника Победы так, чтобы изображение было хорошо видно с обеих сторон.
В этом году в программу мероприятия включено театрализованное представление, участие в котором примут творческие коллективы учреждений культуры, учащиеся школ искусств. После митинга на больших экранах продолжится трансляция тематических видеокадров, здесь же можно будет наблюдать онлайн-парад Победы на Красной площади в Москве.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 20 Мар 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика