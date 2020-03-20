Нынешний визит губернатора надолго запомнится жителям Находки.



Так совпало, что глава региона неожиданно для себя возглавил операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с мазутом. Мистическое совпадение, но это произошло в ночь с пятницы 13 на 14 марта. Взрыв цистерны с 2,5 тысячами тонн мазута на улице Красноармейской угрожал настоящим экологическим бедствием. Счастье, что обошлось без человеческих жертв. Утечка основной массы топлива произошла в озеро Соленое. Штаб по ликвидации последствий происшествия был организован оперативно, в первые же часы, и немедленно был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня положение в Находке удалось немного нормализовать. По информации регионального Управления МЧС, 180 специалистов «Примтеплоэнерго» собрали уже почти тысячу кубометров мазутной смеси с ледового покрытия озера Соленого. Пока следователи ищут виновных в случившемся, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.



Фото пресс-службы администрации НГО Фото пресс-службы администрации НГО Однако в социальных сетях Находки обсуждают не только это ЧП. Жителей волнует реакция губернатора на острые вопросы горожан, которые они задали ему на встрече в муниципальном Центре культуры. День 13 марта, который пришелся на пятницу, стал поистине «черной» пятницей для руководителя жилищной инспекции Находки и трех вице-мэров города. После жесткого разговора им пришлось написать заявления о своей отставке. Посты покинули первый заместитель мэра Находки Олег КУТНЯШЕНКО, заместитель главы по ЖКХ Виталий КОЖЕВНИКОВ и ответственный за социальную политику вице-мэр Дмитрий МАЛЯВИН. Решение подписано мэром Находки Борисом ГЛАДКИХ. При этом первый заместитель главы администрации НГО Олег Кутняшенко все это время работал на месте ликвидации.

В более спокойной, деловой обстановке, незадолго до ЧП с мазутом, прошла встреча с предпринимательским сообществом города. Интерес к этой встрече был чрезвычайно высок, в зале Международного морского клуба не хватило мест для всех желающих задать вопросы Олегу КОЖЕМЯКО. «Эта встреча определит дальнейшие действия по развитию города и поможет наладить конструктивный диалог между бизнесом и властью», — отметил в кратком вступительном слове губернатор.



На встрече присутствовали несколько руководителей правительства Приморского края, эксперты, представители инвестиционных агентств, но основные вопросы были адресованы главе региона. Большинство из них касалось налогов и неподъёмных требований энергетиков. Прозвучали вопросы по рекламным конструкциям и по переделу рынка наружной рекламы. Участница встречи, предпринимательница Татьяна МИЛЛЕР попросила губернатора решить вопрос по снижению налоговой ставки на имущество юридических лиц. Дело в том, что в 2019 году краевым Центром кадастровой оценки была проведена переоценка стоимости объектов недвижимости на территории Приморского края. В результате налог на имущество вырос в разы, что поставило многие предприятия на грань разорения. Член находкинского отделения всероссийской общественной организации «Опора России» Артём ТРЕМБОВЛЕВ поднял вопрос о возобновлении морских пассажирских перевозок. Саму идею в прошлом году местные власти активно поддержали. Администрация города совместно с инициаторами много сделала для улучшения туристической привлекательности Находки. Но для дальнейшего развития внутреннего городского туризма необходимо улучшение транспортной доступности объектов городской инфраструктуры, и без краевой финансовой поддержки здесь не обойтись.

«Нас услышали и поддержали. Было видно, что губернатор искренне заинтересовался этим вопросом. Он пообещал помощь либо в приобретении быстроходного катамарана, либо в размещении заказа на строительство судна для пассажирских перевозок из Находки и в Находку из других портов. Поднимался вопрос и о сезонных железнодорожных

пассажирских перевозках между соседствующими с Находкой регионами. Это не только проблема увеличения количества поездов, но и субсидирование билетов в летний период для туристов, мечтающих отдохнуть на пляжах Находки. Эта инициатива также была поддержана губернатором. В целом, я считаю, диалог был конструктивным, а что из этого получится, покажет время», – отметил Артём Трембовлев.

Встреча, планировавшаяся на полтора часа, продлилась более двух с половиной часов. Разговор был непростым. Впервые были публично озвучены серьёзные проблемы предпринимательского сообщества. Трудные взаимоотношения сложились у многих предпринимателей с Территориальной энергосетевой компанией. Руководитель строительной компании Олег АИСТОВ, опираясь на собственный пример, рассказал, как невыгодно сегодня строить квартиры в условиях прессинга энергетиков. Серьёзная проблема возникла и у представителей тех компаний, чьи рекламные конструкции внезапно стали незаконными. Некоторые пострадавшие предприниматели все же получили возможность внести свои предложения о восстановлении цивилизованной конкуренции на рынке наружной рекламы.



Непросто, как выяснилось, сегодня живется и «цветочникам». В праздничные весенние дни тех, кто официально платит налоги и дает рабочие места людям, потеснили так называемые «тюльпанщики» на колёсах. Одна из представительниц цветочного бизнеса Находки попросила губернатора разобраться с теми, кто вывел на улицы Находки нелегалов от цветочного бизнеса 8 марта.

«Стоит отметить, что все участники встречи выступали доброжелательно и конструктивно, без резких выпадов в адрес друг друга. Это значит, администрация города находит общий язык с представителями бизнес-сообщества. Дало свои плоды и бесплатное обучение начинающих предпринимателей, а также популяризация предпринимательской деятельности в городских СМИ и имущественная поддержка. Но, конечно, проблемы есть, многое из прозвучавшего на этой встрече мы заслушивали на личных депутатских приемах и рассматривали на совещаниях в администрации города. Особенно остры проблемы с энергетиками, их не получается решить кавалерийскими методами. Но схема взаимодействия разрабатывается. И то, что губернатор обещал своё содействие, вплоть до кардинального решения вопроса по прокладке альтернативных электрических сетей, позволило бы вздохнуть свободнее многим представителям малого и среднего бизнеса. Считаю, что сегодня и городская администрация, и предприниматели получили полезную обратную связь от краевых властей по наболевшим вопросам. Остается надеяться, что все услышали друг друга, обещанного не придется долго ждать и такие встречи в дальнейшем станут регулярными», – отметила присутствовавшая в зале заместитель председателя Думы НГО Татьяна БЕЛОНОГОВА.

Проблемы, поднятые жителями города в ходе встречи с губернатором, в немалой степени зависят от кадрового состава администрации Находки. В сложившейся обстановке главе города Борису Гладких будет очень непросто найти трех ключевых заместителей.

Игорь СТРЕЛЬНИКОВ, фото автора