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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Суд – на стороне закона Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
20.03.2020
Прокуратурой города Находки проведена проверка соблюдения законодательства при предоставлении единовременной выплаты при рождении первого ребенка, предусмотренной Законом Приморского края от 13.02.2019 № 448-КЗ «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края».

Установлено, что в отдел по Находкинскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края (до внесения изменения в Устав Приморского края) от гражданки поступило заявление о назначении единовременной выплаты в связи с рождением первого ребенка. Однако в назначении выплаты было отказано по причине отсутствия у нее постоянной регистрации по месту жительства.
В соответствии со ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
Учитывая данные обстоятельства, прокуратурой города на указанное решение принесен протест, однако орган власти его отклонил. В связи с тем, что выявленные нарушения не были устранены, прокуратурой города в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности назначить гражданке указанную выплату.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Фактическое исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре города.
 
Прокуратура города Находки
 

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