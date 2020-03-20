19 марта 2020 года в России отмечается День моряка-подводника. Эта статья об истории создания Тихоокеанского подводного военного флота в бухте Находка и об одном из его основателей – командире первого дивизиона подводных лодок, героическом человеке, настоящем патриоте, биография которого – пример подражания для многих поколений – Георгии ХОЛОСТЯКОВЕ.



Судьба подарила мне случай встретиться с этим героическим человеком. Я хочу напомнить сегодняшним жителям нашего славного города о тех далеких предвоенных годах.



Незабываемая встреча

В 1972 году я был делегатом от приморского комсомола на III Cъезде молодых рыбаков – участников походов по местам революционной, боевой и трудовой славы, который проходил в Калининграде. Председателем штаба Всесоюзного похода молодых рыбаков был Герой Советского Союза вице-адмирал в отставке Г. Н. Холостяков. При встрече нашей приморской делегации я вручил ему проспект о Находке. Взяв его в руки, Георгий Никитич сказал:

– Вот гора Сестра, гора Брат. А это – бухта Лашкевича. Я в Находке в 1935-1936 годах построил первые причалы, жилые дома на мысе Астафьева, первый родильный дом.

В ходе беседы выяснилось, что Георгий Никитич с 1934 году был командиром первого дивизиона подводных лодок в звании капитан-лейтенанта. Семь лет он провёл в Приморье. Вся его жизнь была связана с яркими событиями на пути становления советского государства. Это был человек-легенда.

Состав делегации от Находкинской городской комсомольской организации:

1.Екатерина Пивоварова – секретарь к/о рыбокомбината имени Надибаидзе.

2.Людмила Гончарова – работница жестянобаночной фабрики.

3.Шамиль Вахитов – секретарь Комитета ВЛКСМ Приморского СРЗ.

4.Владимир Платов – 3-й штурман УАМР.

5.Александр Бегишев – флагманский комсорг КК ВЛКСМ, комиссар делегации.

Автор этих строк стоит рядом с Холостяковым Г. Н. справа от него.



Из биографии

Георгий Никитич Холостяков родился в 1902 году в уездном городке Барановичи Минской губернии в семье железнодорожного машиниста. С августа 1919 года принимал участие в Гражданской войне, воевал в частях ЧОН на Западном фронте. Член ВКП(б) с 1920 г. Во время боевых действий в Польше в 1920 году политрук стрелковой роты Георгий Холостяков был ранен и попал в плен, где пробыл почти год. В 1921 году добровольцем пришёл в Рабоче-крестьянский Красный флот и был назначен заместителем политрука в роте Второго Балтийского флотского экипажа. Окончил военно-морское подготовительное училище в 1922 году, а в 1925 году – военно-морское гидрографическое училище. Служил вахтенным начальником на линкоре «Марат», командовал взводом флотского экипажа, был штурманом подводной лодки «Коммунар». Окончил подводный класс специальных курсов комсостава ВМС РККА в 1928 году. Служил старшим помощником командира подводных лодок. В 1931-1932 годах он – командир и комиссар подводной лодки «Большевик» морских сил Балтийского моря (МСБМ). Затем окончил тактические курсы при Военно-Морской академии и в числе лучших, как разносторонне подготовленный моряк, получил направление на Тихоокеанский флот.



Возрождение

В 1926 году советские морские силы Дальнего Востока были расформированы. И только через несколько лет в связи с территориальными претензиями Японии и обострившейся по этой причине международной обстановкой ВМС были созданы вновь, а в январе 1935 года переименованы в Тихоокеанский флот.

Знаменательным событием в истории нашего флота было появление в дальневосточных водах первой советской подводной лодки. 21 июня 1933 года около причальной стенки Дальзавода в бухте Золотой Рог в присутствии многочисленных гостей состоялось первое погружение судна. Этот день стал памятным для рабочих и инженеров завода, военных моряков и всех жителей Владивостока. Празднично одетые, глубоко взволнованные, они радовались тому, что впервые видят в бухте Золотой Рог подводный корабль, построенный на отечественном предприятии, спроектированный советскими инженерами. Когда подводная лодка всплыла, над бухтой разнеслось мощное «ура». Участники этого события обнимали и поздравляли друг друга.

Вскоре подводная лодка совершила первый выход в море на испытание механизмов. Командовал ею Г. Н. Холостяков.

23 сентября 1933 года в торжественной обстановке на двух первых советских тихоокеанских подводных лодках был поднят военно-морской флаг. Они получили наименования «Щ-11» (командир Д. Чернов) и «Щ-12» (командир С. Кудряшов). 28 апреля 1934 года вступили в строй подводные лодки типа «М», получившие наименования «М-1» и «М-2».

Чтобы быстрее овладеть новой боевой техникой, командиры и краснофлотцы изыскивали наиболее рациональные и целесообразные формы учёбы. В первом дивизионе, которым командовал Г. Н. Холостяков, была, например, разработана особая система изучения устройства лодки, получившая название «Пять программ». Она дала такие прекрасные результаты, что вскоре была принята на всех флотах страны.

Сводный отряд подводного плавания с базированием в бухте Находка (залив Америка) был образован 14 ноября 1934 года по приказу № 0044 РВС МСВД в составе одного дивизиона подводных лодок 1-й бригады подводных лодок и полудивизиона 3-го дивизиона 2-й бригады, размещавшихся во Владивостоке. Командиром был назначен Г. Н. Холостяков. Новому сводному отряду для технического обеспечения боевой подготовки придаётся ремонтная плавбаза «Саратов», водолазная партия «ЭПРОН» и тральщик № 11 «Пластун».

Первый дивизион базировался в бухте Находка на месте существовавшей с 1980 по 2015 годы Находкинской жестянобаночной фабрики у мыса Линдгольма, где был построен причал для подводных лодок. При строительстве предприятия мыс Линдгольма был поглощён новым глубоководным причалом.

Полностью материал «Памяти героев крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» читайте в газете "РИО Панорама" №12 от 18 марта 2020 года.