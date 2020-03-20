Художники и фотохудожники клуба «Перспектива» городской Библиотеки-музея активно участвуют не только в городских и краевых выставках, но и во всероссийских, региональных и международных конкурсах и фестивалях.





На этот раз при поддержке сотрудников городской Библиотеки-музея фотохудожники клуба «Перспектива» Владимир МАРАТКАНОВ и Роман СКРИПЧЕНКО стали участниками 13-го Хабаровского фестиваля «Грань-ДВ: путешествия, приключения, экстрим», посвященного популяризации различных видов туризма, путешествий и здорового образа жизни.

Всего в фотоконкурсе приняло участие 116 человек из различных городов России, которые представили 755 работ. Профессиональное жюри конкурса отметило качество и эмоциональную наполняющую присланных фотографий, художественный взгляд авторов. Фотоработы Владимира Маратканова «Хвост Чандалаза» и «Юная скалолазка» вышли в финал и были отобраны на выставку, открытие которой состоялось 14 февраля в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова. После открытия выставки были определены призовые места в каждой из номинаций.

Владимир Маратканов занял 1-е место в номинации «Совершенство на грани» с фотоработой «Юная скалолазка». На встрече краеведов и родоведов победителю торжественно вручили диплом, памятный сувенир с логотипом фестиваля и водонепроницаемый мешок туриста.

Библиотека-музей поздравляет Владимира Сергеевича и надеется на дальнейшее творческое сотрудничество.

Кстати, как опытный публицист, Владимир Маратканов представил свой рассказ «Случай на реке Ванчин (Милоградовка)» в репортажной номинации «Путешествие», где серия фотографий сопровождается рассказом автора.



Татьяна РУМЯНЦЕВА, городская Библиотека-музей