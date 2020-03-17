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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
17.03.2020
№12 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 18 марта во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 13 марта НГО посетил губернатор Приморского края. Чем запомнится этот визит горожанам – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- 19 марта в России отмечают День моряка-подводника. Наша постоянная рубрика «Страницы истории» предлагает материал под заголовком «Человек–легенда».
- Что такое современный брак и что изменилось в отношениях мужчины и женщины за последние 20 лет? – всё о семейных устоях читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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