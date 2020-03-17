№12 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 18 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 13 марта НГО посетил губернатор Приморского края. Чем запомнится этот визит горожанам – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- 19 марта в России отмечают День моряка-подводника. Наша постоянная рубрика «Страницы истории» предлагает материал под заголовком «Человек–легенда».

- Что такое современный брак и что изменилось в отношениях мужчины и женщины за последние 20 лет? – всё о семейных устоях читайте в свежем номере «РИО Панорамы».

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 13 марта НГО посетил губернатор Приморского края. Чем запомнится этот визит горожанам – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- 19 марта в России отмечают День моряка-подводника. Наша постоянная рубрика «Страницы истории» предлагает материал под заголовком «Человек–легенда».- Что такое современный брак и что изменилось в отношениях мужчины и женщины за последние 20 лет? – всё о семейных устоях читайте в свежем номере «РИО Панорамы».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».