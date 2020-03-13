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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Детский сад распахивает двери Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.03.2020
Как рассказали в Управлении образования администрации городского округа, перерегистрация очереди для получения направления детям в детский сад на 2020-2021 учебный год будет проходить с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Родители или законные представители, планирующие направить ребенка в детский сад с 1 сентября 2020 года, могут пройти перерегистрацию одним из двух способов: онлайн либо при личном посещении специалиста.
Онлайн: необходимо заполнить электронную форму (заявление для перерегистрации) на сайте Управления образования в разделе «Электронная комиссия по комплектованию ДОУ». В течение семи рабочих дней на электронный адрес, указанный родителями (законными представителями) в заявлении, направляется уведомление с подтверждением перерегистрации.
В Управлении образования: дни приёма – вторник и четверг с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, адрес – ул. Школьная, 7, каб. 201.
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
При наличии льгот для получения места в дошкольном образовательном учреждении родителям (законным представителям) необходимо предоставить в Управление образования документы, подтверждающие льготы, до окончания перерегистрации.
О льготах для получения направления в дошкольное учреждение можно узнать на сайте http://www.nakhodka-edu.ru в разделе «Дошкольное образование. Родителю» и на информационном стенде в Управлении образования.
Обращаем особое внимание на то, что с 2020 года первоочередным правом получения места в детском саду пользуются дети медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи. Преимущественным правом получения места в детском саду, в котором обучаются их братья и (или) сестры, пользуются дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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