Как рассказали в Управлении образования администрации городского округа, перерегистрация очереди для получения направления детям в детский сад на 2020-2021 учебный год будет проходить с 1 марта по 30 апреля 2020 года.



Родители или законные представители, планирующие направить ребенка в детский сад с 1 сентября 2020 года, могут пройти перерегистрацию одним из двух способов: онлайн либо при личном посещении специалиста.

Онлайн: необходимо заполнить электронную форму (заявление для перерегистрации) на сайте Управления образования в разделе «Электронная комиссия по комплектованию ДОУ». В течение семи рабочих дней на электронный адрес, указанный родителями (законными представителями) в заявлении, направляется уведомление с подтверждением перерегистрации.

В Управлении образования: дни приёма – вторник и четверг с 8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, адрес – ул. Школьная, 7, каб. 201.

При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

При наличии льгот для получения места в дошкольном образовательном учреждении родителям (законным представителям) необходимо предоставить в Управление образования документы, подтверждающие льготы, до окончания перерегистрации.

О льготах для получения направления в дошкольное учреждение можно узнать на сайте http://www.nakhodka-edu.ru в разделе «Дошкольное образование. Родителю» и на информационном стенде в Управлении образования.

Обращаем особое внимание на то, что с 2020 года первоочередным правом получения места в детском саду пользуются дети медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи. Преимущественным правом получения места в детском саду, в котором обучаются их братья и (или) сестры, пользуются дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.

Пресс-служба администрации НГО