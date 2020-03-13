Патриотическая акция под таким названием организована пограничной службой ФСБ России и приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее цель – отдать дань уважения всем, кто ценой своей жизни отстоял независимость Родины.



Старт мероприятиям дан 5 февраля в Мурманске и Бресте, маршрут проходит вдоль государственной границы России, Беларуси и внешних границ стран СНГ – всего более 60 тысяч километров пути.

В Приморский край символ эстафеты – изображение Ордена Отечественной войны и пограничного знака – прибудет из Сахалинской области 16 марта. В находкинском микрорайоне Ливадия 18 марта в 11.00 состоится митинг у мемориала жителям, павшим в сражениях Великой Отечественной войны (Южно-Морской, ул. Победы).

В 13.30 на площади Муниципального центра культуры (ул. Ленинская, 22) начнется встреча участников эстафеты с сотрудниками Службы в городе Находке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, ветеранами, кадетами, общественными организациями.

28 мая пройдет торжественное завершение эстафеты в Москве в Александровском саду у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата». Один из ее символов будет передан на хранение в Музей Победы на Поклонной горе, второй – в Центральный пограничный музей ФСБ России.

Пресс-служба администрации НГО