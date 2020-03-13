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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Находка примет международную «Эстафету Победы» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.03.2020
Патриотическая акция под таким названием организована пограничной службой ФСБ России и приурочена к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее цель – отдать дань уважения всем, кто ценой своей жизни отстоял независимость Родины.

Старт мероприятиям дан 5 февраля в Мурманске и Бресте, маршрут проходит вдоль государственной границы России, Беларуси и внешних границ стран СНГ – всего более 60 тысяч километров пути.
В Приморский край символ эстафеты – изображение Ордена Отечественной войны и пограничного знака – прибудет из Сахалинской области 16 марта. В находкинском микрорайоне Ливадия 18 марта в 11.00 состоится митинг у мемориала жителям, павшим в сражениях Великой Отечественной войны (Южно-Морской, ул. Победы).
В 13.30 на площади Муниципального центра культуры (ул. Ленинская, 22) начнется встреча участников эстафеты с сотрудниками Службы в городе Находке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, ветеранами, кадетами, общественными организациями.
28 мая пройдет торжественное завершение эстафеты в Москве в Александровском саду у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата». Один из ее символов будет передан на хранение в Музей Победы на Поклонной горе, второй – в Центральный пограничный музей ФСБ России.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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