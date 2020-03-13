В Доме дневного пребывания для пожилых людей, открытом в январе благотворительным фондом «Забота» на средства Президентского гранта, началась вторая смена.



Более полутора месяцев провели под патронажем фонда, сестёр милосердия и волонтёров 23 пожилых находкинца – первых участников проекта.

Пенсионеры, нуждающиеся в полезном общении, помощи психолога и других специалистов, приезжают в Дом дневного пребывания утром и могут находиться здесь до 18.00. В помещении предусмотрены несколько спальных комнат для тех, кому необходим дневной отдых, есть просторная гостиная. Горячие обеды готовят в благотворительной столовой «Еда за спасибо», также открытой в минувшем году на средства Президентского гранта. В «доме» еду разогревают в оборудованной кухне, а «побаловаться» чайком можно в любое время.

Каждый день здесь наполнен интересными встречами и событиями. В расписании – посильные для старшего поколения занятия физкультурой, консультации психолога, творческие мастер-классы. Много впечатлений дарят пожилым людям поездки на автобусе по городу и к морю.

Как рассказала куратор проекта Анжела Кильдяева, всё задуманное и заявленное на открытии уникального учреждения удалось реализовать полностью. Более того, по инициативе жителей города список бесплатных услуг для пожилых людей расширился. Команду добровольцев пополнили находкинцы, предложившие бесплатно организовать массаж и парикмахерский сервис. Одной из сложных задач остаётся доставка в Дом дневного пребывания людей, которым уже сложно самостоятельно ездить на автобусе, а на такси – слишком дорого. Для нескольких подопечных эта проблема была решена благодаря помощи одной из жительниц города, которая ежедневно привозит и забирает их на личном авто.

Театрализованную постановку представила фольклорно-этнографическая группа «Светоч».

Практически ежедневно здесь проходят творческие встречи с поэтами и музыкантами, с камерными концертами приезжают творческие коллективы муниципальных учреждений культуры, воспитанники школ искусств. Интеллектуальную игру «БрейнБук» организовали для старшего поколения сотрудники Центральной библиотечной системы. Они подобрали для игроков задачи на логику, знание литературных текстов, кинофильмов, русских пословиц и т. д.

Пресс-служба администрации НГО