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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Покушение на взятку Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
13.03.2020
Находкинским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, занимавшего в 2017-2018 годах должность заместителя начальника Управления землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом через посредника взятки, совершенное в крупном размере с вымогательством).
В судебном заседании установлено, что преступление совершено в период с сентября 2017 г. по май 2018 г. Фигурант через своего посредника предложил гражданину, обратившемуся в Управление землепользования и застройки администрации города по вопросу предоставления земельных участков, за денежное вознаграждение в сумме 450 тыс. рублей организовать беспрепятственное согласование предоставления земельных участков на правах аренды для индивидуального жилищного строительства.
Свой преступный умысел злоумышленник до конца не довел по независящим от него обстоятельствам, поскольку посредник после получения взятки был задержан сотрудниками Службы в г. Находке УФСБ России по Приморскому краю.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Также судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в федеральной государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации, военной и правоохранительной службе со штрафом в размере 2 млн 250 тыс. рублей.
В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.
 
Прокуратура города Находки
 

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