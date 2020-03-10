Предприятие первым из портов Находки выполняет все требования, указанные в поручении Президента РФ о переходе на защищенный тип перевалки угля.





В «Терминал Астафьева» поступили металлоконструкции для монтажа навеса над зоной дробильно-сортировочного комплекса и подачи угля в закрытый конвейер. Поскольку этот процесс – самый пыльный при перевалке твердого топлива, нынешней зимой от него полностью отказались. Возобновят после полной установки купола и оборудования. Это следующий этап масштабных работ по переходу предприятия на защищенную перевалку угля.

«Терминал Астафьева» по праву считается одним из самых прогрессивных портов в Находке. Предприятие первым в Приморье взяло пыль под контроль в режиме онлайн 24 часа в сутки. Центр управления предприятием, в функции которого входит мониторинг выбросов вредных веществ, заработал еще год назад. По периметру территория ограждена надежными пылеветрозащитными экранами. Их высота со стороны моря, откуда ветер сильнее, достигает 25 метров. Круглосуточно подавляют пыль более 20 установок снегогенерирования.



В декабре 2019 года ввели в эксплуатацию закрытый конвейер для транспортировки угля. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. И применяют лучшие практики. Сегодня здесь побывала делегация партнеров из японской компании Marubeni. Именно они будут участвовать в монтаже крытого навеса.

«Мы были здесь четыре года назад и сейчас приятно удивлены увиденными изменениями в работе терминала. Процессы стали гораздо технологичнее. Мы подготовили свои предложения по нашей дальнейшей совместной работе», – добавил Рё Чиба, представитель компании Marubeni.



Металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку.

– Конструкция облегченная, но она надежная. Как и закрытая конвейерная линия, она изготовлена по индивидуальному заказу терминала. Дробильно-сортировочный комплекс расположится в непосредственной близости к конвейеру и складам, чтобы сократить точки перевалки угля. Это также значительно минимизирует контакт угля с окружающей средой, – объяснил заместитель начальника перегрузочного комплекса по эксплуатации ОАО «Терминал Астафьева» Юрий ЛОМАЕВ.



Переход на полностью закрытую перевалку угля – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Все оборудование и конструкции изготавливают за рубежом. Между тем, уже сейчас порт прилагает все усилия, чтобы минимизировать количество пыли. Помимо всех защитных технологий причал регулярно очищается с помощью вакуумной установки Centurion. А чтобы уголь не попадал в море при погрузке в трюмы, судно укрывают защитным полотном.



– Строительство навеса – это первая стадия перехода на полностью закрытую перевалку угля. Также мы поменяли технологию работы. В зимний период отказались от дробления, то есть ушли от самой проблемы пылеобразования, – рассказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.



Стоит отметить, что благодаря современным технологиям обработки и перевалки сохраняется качество угля. Это уже оценили зарубежные покупатели. Партнер из Гонконга отправил свой новый сухогруз Panamax на погрузку именно в «Терминал Астафьева». Для владельцев первый рейс – особый момент в истории судна, и отношение к выбору порта тоже особенное.