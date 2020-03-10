№11 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 11 марта.



Сегодня в номере:

- В Год памяти и славы Находка примет международную «Эстафету Победы» - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Горожане могут задать вопрос, позвонив на горячую линию Роспотребнадзора.

- Прорвало трубу, топят соседи, заметили дым из соседней квартиры: куда обратиться находкинцам за помощью? – всеми этими вопросами занимается Единая дежурно-диспетчерская служба «112».



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- В Год памяти и славы Находка примет международную «Эстафету Победы» - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Горожане могут задать вопрос, позвонив на горячую линию Роспотребнадзора.- Прорвало трубу, топят соседи, заметили дым из соседней квартиры: куда обратиться находкинцам за помощью? – всеми этими вопросами занимается Единая дежурно-диспетчерская служба «112».И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».