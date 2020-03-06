18 квартир для детей-сирот приобретут в Находке в 2020 году. По информации Управления муниципального заказа администрации Находки, объявлены конкурсы на приобретение квартир для выпускников детских домов.



На эти цели предусмотрено более 29 млн рублей. Документация появится на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении закупок www.zakupki.gov.ru.

Изначально администрация Находки собиралась закупить 13 помещений в новострое, но предложений, отвечающих условиям конкурса, не поступило. Теперь жилье для детей-сирот будут искать на вторичном рынке, при этом очередь удастся сократить на 18 человек – из-за разницы в стоимости квадратного метра.

Напомним, на местный уровень полномочия по формированию целевого жилфонда были переданы в 2019 году. Закон инициировал Олег Кожемяко. Прежняя схема была неэффективной: средства были, а очередь не уменьшалась, нерабочая система просто не позволяет воспользоваться этими деньгами для решения проблемы.

Благодаря нововведениям в прошлом году в Находке жилье получили 11 человек. Все квартиры – с электроплитами и водонагревателями, сантехникой, пластиковыми окнами. Прежние владельцы даже оставили молодым людям часть мебели.

Работа ведется в рамках реализации закона Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края».

По материалам пресс-службы администрации НГО