Родители школьников Находки проверили свои знания и сдали ЕГЭ по истории Отечества.



В понедельник, 2 марта, в школе № 4 проведена акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Освежить свою память и пройти тестовые задания по истории Отечества решились три десятка родителей школьников из разных школ города. Такая акция проходит в России с 2017 года, но впервые родители (в основном, конечно, родители выпускников, хотя состав участников акции никто не ограничивал), представители власти и общественности сдавали репетиционный экзамен на знание истории Отечества. По словам начальника Управления образования Находкинского городского округа Евгении МУХАМАДИЕВОЙ, такая всероссийская акция проводится уже в четвертый раз: в 2017-м и 2019-м родители сдавали русский язык и математику. В этом году желающих проверить свои знания по истории Отечества оказалось 30 человек.

«Наша главная задача — показать родителям, как проходит сам процесс, чтобы они испытали то, что будет испытывать их ребенок при сдаче ЕГЭ, после чего им легче будет поддержать ребёнка собственным примером. Работа рассчитана на час, и результаты будут известны в ближайший день», — подчеркнула Евгения Мухамадиева.

Родительский экзамен проходил в школе № 4. Среди сдающих «ЕГЭ для родителей» особенно много женщин. Возможно, многие из них сдачу экзамена воспринимают больше как психологическую подготовку для себя и своего ребенка.

«Моя дочка — выпускница, и я решила поддержать ее и посмотреть, как это вообще происходит. И я, конечно, специально не готовилась, но для меня главное не ответы на вопросы, а сама процедура сдачи», — говорит мама выпускницы Анна АНАЦКАЯ.

После краткого инструктажа родителей попросили оставить свои телефоны и захватить с собой лишь паспорт и ручку. Как и во время настоящего ЕГЭ, вся процедура прошла под строгим внешним наблюдением и невозможностью переписывать задания на черновик и выносить их из аудитории.



«В нашей школе такие репетиционные экзамены уже проводились, и это очень похоже на то, что предстоит пережить выпускникам. За исключением системы видеонаблюдения, которая сегодня работает только в коридорах, всё остальное очень похоже. Сами задания приходят к нам по защищенной сети, но так как это не столько проверка знаний, сколько репетиция, то и вопросов для родителей намного меньше, процентов на 30, и по времени это всего лишь полчаса», — сказала завуч школы № 4 Владилена КОНСТАНТИНОВА.

Пройти тестовые задания наравне с остальными решились представители общественности и местной власти. Среди добровольцев — заместитель председателя Думы НГО Татьяна БЕЛОНОГОВА. Она поделилась ощущениями от предстоящего экзамена.

«Во-первых, это очень интересно. Глядя на все ролики в интернете по сдаче ЕГЭ, мне давно хотелось проверить и себя. Я будто окунулась в свою школьную и студенческую юность. Чувство азарта, интересно же проверить собственные знания по истории и оказаться в атмосфере экзаменов, почувствовать себя немножко школяром, ощутить драйв от экзаменационного процесса. А во-вторых, это очень лечит от некоторого родительского снобизма, опозориться нельзя. Дети же узнают, так что иду на экзамен почти как в бой, пусть и репетиционный».

Результаты участников акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» станут известны в ближайшие дни.