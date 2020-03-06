В Находке завершилось рейтинговое голосование за обустройство скверов. 13 тыс. 320 человек на сайте официального сетевого издания администрации города «Ведомости Находки» высказали своё мнение о том, какие общественные пространства нужно приводить в порядок в 2021 году в первую очередь.



Большинство откликов собрал проект модернизации пешеходной территории Озерного бульвара. Здесь планируется сохранить существующие насаждения и создать дополнительное озеленение, смонтировать современные фонари. У жителей микрорайона будет свой комплекс уличных спортивных тренажёров, книжный шкаф для обмена литературой, чтобы молодая смена набиралась ума и с пользой могла выплеснуть избыток энергии, а пенсионеры – скоротать время за чтением. Вдоль аллеи установят леерное ограждение.

Совсем немного уступил лидеру проект благоустройства зеленой зоны рядом с остановкой «Заводская». На ул. Горького проектировщики предлагают установить парковые фонари, заменить покрытие пешеходных дорожек и построить новые там, где люди протоптали тропинки на газонах. В сквере заново разобьют клумбы, приведут в порядок деревья, посадят цветы и декоративные кустарники, установят садово-парковые диваны и урны. Не оставят без внимания место для ярмарки, где дачники реализуют излишки урожая. Здесь также появится новая уличная мебель и освещение.

19 процентов участников голосования высказались за ремонт мемориального комплекса на ул. Первостроителей микрорайона Врангель, 12 процентов – за создание сквера рядом со школой №14 на ул. Постышева.

Средства на обустройство выбранных жителями Находки территорий будут выделены из федерального бюджета в соответствии с национальным проектом «Жильё и городская среда» в 2021 году, после чего начнутся работы по реконструкции и строительству.

Пресс-служба администрации НГО