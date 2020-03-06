|Просто, удобно, современно
|РИО Панорама
|06.03.2020
|
В Находке завершилось рейтинговое голосование за обустройство скверов. 13 тыс. 320 человек на сайте официального сетевого издания администрации города «Ведомости Находки» высказали своё мнение о том, какие общественные пространства нужно приводить в порядок в 2021 году в первую очередь.
Большинство откликов собрал проект модернизации пешеходной территории Озерного бульвара. Здесь планируется сохранить существующие насаждения и создать дополнительное озеленение, смонтировать современные фонари. У жителей микрорайона будет свой комплекс уличных спортивных тренажёров, книжный шкаф для обмена литературой, чтобы молодая смена набиралась ума и с пользой могла выплеснуть избыток энергии, а пенсионеры – скоротать время за чтением. Вдоль аллеи установят леерное ограждение.
Совсем немного уступил лидеру проект благоустройства зеленой зоны рядом с остановкой «Заводская». На ул. Горького проектировщики предлагают установить парковые фонари, заменить покрытие пешеходных дорожек и построить новые там, где люди протоптали тропинки на газонах. В сквере заново разобьют клумбы, приведут в порядок деревья, посадят цветы и декоративные кустарники, установят садово-парковые диваны и урны. Не оставят без внимания место для ярмарки, где дачники реализуют излишки урожая. Здесь также появится новая уличная мебель и освещение.
19 процентов участников голосования высказались за ремонт мемориального комплекса на ул. Первостроителей микрорайона Врангель, 12 процентов – за создание сквера рядом со школой №14 на ул. Постышева.
Средства на обустройство выбранных жителями Находки территорий будут выделены из федерального бюджета в соответствии с национальным проектом «Жильё и городская среда» в 2021 году, после чего начнутся работы по реконструкции и строительству.
Пресс-служба администрации НГО
|След. >
|«
|06 Мар 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу