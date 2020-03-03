№10 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 4 марта.



Сегодня в номере:

Приближается всеми любимый весенний праздник – 8 Марта!

«РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям прекрасной половины нашего родного города. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

- Интересно, а что современная молодежь нашего города в возрасте от 16 до 25 лет думает о женском празднике? – подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».

- Новости города: обустройство скверов; краболовы по-находкински; право на компенсацию; поддержка за труд и ключи во взрослую жизнь.

- «Я б в «айтишники пошёл»… - самые перспективные профессии 2020 года.

- Горячий кипяток, масло масляное и бесплатный подарок – о бессмысленных фразах в речи.



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на март, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66. Приближается всеми любимый весенний праздник – 8 Марта!«РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям прекрасной половины нашего родного города. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.- Интересно, а что современная молодежь нашего города в возрасте от 16 до 25 лет думает о женском празднике? – подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».- Новости города: обустройство скверов; краболовы по-находкински; право на компенсацию; поддержка за труд и ключи во взрослую жизнь.- «Я б в «айтишники пошёл»… - самые перспективные профессии 2020 года.- Горячий кипяток, масло масляное и бесплатный подарок – о бессмысленных фразах в речи.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на март, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму». E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script



