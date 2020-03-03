|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|03.03.2020
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№10 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 4 марта.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Сегодня в номере:
Приближается всеми любимый весенний праздник – 8 Марта!
«РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям прекрасной половины нашего родного города. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.
- Интересно, а что современная молодежь нашего города в возрасте от 16 до 25 лет думает о женском празднике? – подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».
- Новости города: обустройство скверов; краболовы по-находкински; право на компенсацию; поддержка за труд и ключи во взрослую жизнь.
- «Я б в «айтишники пошёл»… - самые перспективные профессии 2020 года.
- Горячий кипяток, масло масляное и бесплатный подарок – о бессмысленных фразах в речи.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на март, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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