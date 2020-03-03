Порт продолжает социальную программу по улучшению жилищных условий находкинцев



В Находке продолжается программа «Терминала Астафьева» по улучшению качества жизни жителей ближайшего к порту микрорайона. Предприятие уже обеспечило новыми благоустроенными квартирами более 50 семей из расположенных на этой территории двух бараков. Сейчас у горожан наибольший запрос на участие в программе остекления окон и балконов.



Ольга Ивановна ШВЕЦ недавно переехала на мыс Астафьева. Соседство с терминалом пожилую женщину не смущает. Старые ветхие деревянные окна и балкон в ее квартире по соцпрограмме терминала заменили на новые.

– Мне поставили три окна и застеклили лоджию. Спасибо большое. У меня с окон дуло очень сильно, на лоджию вообще выйти было невозможно. Сейчас теплее стало и чисто. Очень хорошо! – рассказала Ольга Ивановна.



«Терминал Астафьева» начал реализацию уникальной социальной программы еще в 2018 году. За это время установлено более 50 окон и около 20 балконов в домах по улице Астафьева, 3а и 5а. Качеством проведенных работ жители довольны, сами подписывают акты приемки. Предприятие собственников не ограничивает, можно установить новые стеклопакеты даже на сторону, не выходящую на порт. Всего в прошлом году Терминал потратил 5,4 млн рублей на эти цели.



Дом Натальи СЕМЕНОВОЙ и вовсе находится вдалеке от терминала. Астафьева, 115 ранее не входило в программу, но после личной встречи стивидор пошел жителям навстречу. Таким образом, с начала года «Терминал Астафьева» установил 12 окон и 5 балконов.

– Спасибо огромное! Акция очень важна для жителей нашего микрорайона. Не каждая семья может себе такое позволить. Внутри мы своими силами проводим ремонт, поэтому в гости не приглашаю, еще не закончены работы. Это большое подспорье для людей, – говорит Наталья.



Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения предприятия с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции.



Как подчеркнул управляющий директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН, подобная работа с населением продлится и в нынешнем году. В рамках реализации социальной программы в микрорайоне с одноимённым названием предусмотрена не только замена в квартирах жильцов деревянных окон на пластиковые, остекление балконов, но и замена входных дверей в школе, планируется оказание другой помощи.

Жители отмечают, что предпринятые «Терминалом Астафьева» меры значительно улучшили экологическую обстановку в микрорайоне.



Сегодня общее число пылеподавляющих установок доведено до 20 единиц. Кроме того, терминал по всему периметру закрыт пылезащитными экранами высотой от 21 до 25 метров, что является рекордом среди всех портов Находки. Начались работы по монтажу крытого купола над зоной дробильно-сортировочного комплекса.