60 придомовых территорий благоустроят в Находке в 2020 году по губернаторскому проекту. В 59 из них по просьбам жильцов построят детские или спортивные комплексы, еще в одном заасфальтируют придомовую территорию.





Сейчас специалисты совместно с участниками программы «1000 дворов» разрабатывают дизайн-проекты, определяют, как должны выглядеть площадки. Как подчеркнули в Управлении ЖКХ администрации Находки, в этом году жители соседних домов успешно объединяли свои интересы, благодаря чему в городе появится 16 обустроенных междворовых пространств.

Так, между домами № 36 по улице Бокситогорской и № 43 по ул. Спортивной вырастет большой городок для детей. На участке площадью 375 кв. метров смонтируют два игровых комплекса для ребят разного возраста, карусель, пять качелей разных видов, автомобиль, стенд для упражнений с мячом, стол с лавочками, скамейки, урны, ограждение. Размер участка позволяет поместить большое количество оборудования, и инициативная группа сделала выбор в его пользу, отказавшись от резинового покрытия.

Работы по благоустройству должны начаться уже с наступлением тепла и завершиться к осени.



По материалам пресс-службы администрации НГО