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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Дело по факту контрабанды Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
28.02.2020
22 тысячи незадекларированных долларов США обнаружили находкинские таможенники на морском судне, прибывшем из Республики Корея в порт Пластун (Приморский край). В отношении владельца валюты возбуждено уголовное дело.

Как рассказал и. о. заместителя начальника таможни Александр Мовчан, при досмотре рыболовецкого судна в каюте члена экипажа таможенники обнаружили 32 тысячи долларов США. Законом установлено, что сумма незадекларированной денежной наличности, перемещаемой через границу Российской Федерации, не должна превышать 10 тысяч долларов США. Сумму свыше разрешенной к перемещению необходимо указывать в пассажирской таможенной декларации.
Данный гражданин признался, что знал о необходимости письменного декларирования наличных. Однако умышленно не внес в декларацию 22 тысячи долларов США.
Незадекларированные доллары изъяты и помещены в камеру хранения таможни. Находкинская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Правонарушителя ждет штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств либо ограничение свободы до двух лет.
 
Наталья САБАДАШ, пресс-секретарь Находкинской таможни
 

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