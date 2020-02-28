|На зарядку – круглый год
|РИО Панорама
|28.02.2020
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Программы здорового образа жизни предлагают находкинцам тренеры муниципальных учреждений, спортивных клубов, расположенных в разных районах города. Под руководством квалифицированных инструкторов-волонтёров можно заниматься утренней гимнастикой или начать тренировки по различным спортивным направлениям в любое время года.
Муниципальное учреждение «Физкультура и здоровье» завершило зимний сезон бесплатных занятий на открытых ледовых катках и готовится к весеннему сезону тренировок под открытым небом. Сейчас продолжаются занятия по общефизической подготовке для любителей бега на стадионе «Водник» по субботам с 12.00 до 14.00. С апреля в вечернее время по выходным в расписание будут включены занятия фитнесом на этой же площадке. В сквере Пограничников (ост. «Моручилище») по субботам в 18.00 также можно присоединиться к группе любителей здорового образа жизни. Занятия на других площадках возобновятся с наступлением тепла.
– Мы с радостью поддержим инициативу жителей города, готовых объединиться для совместных занятий в своём дворе или в расположенном рядом сквере, на стадионе. Наши тренеры будут проводить занятия там, где это удобно людям. Ждём заявок по тел. 61-15-75, – предложил директор МБУ «ФиЗ» Иван Подкорытов.
На территории спортивной школы «Приморец» продолжается программа «Зарядка на свежем воздухе».
Расписание прежнее – вторник, четверг, суббота с 10.00.
Спортивный комплекс «Руслан» (Безымянный переулок, 1) приглашает всех желающих на утреннюю «Зарядку с чемпионом» по субботам в 9.00. Занятия проводят известные спортсмены Находки, чемпионы в разных видах спорта. В тёплое время года тренировки проходят на открытой площадке «Сити-центра».
С инициативой по организации доступных физкультурно-оздоровительных мероприятий для населения выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, подчеркнувший, что к утренним разминкам, социальному фитнесу, восточной гимнастике и другим тренировкам нужно привлекать как можно больше жителей. Проекты волонтёров позволяют увлечь систематическими занятиями спортом людей разного возраста. Особенно актуальны они для старшего поколения. Напомним, задачу увеличения продолжительности здоровой и активной жизни граждан ставит национальный проект «Демография».
Пресс-служба администрации НГО
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