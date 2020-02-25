№9 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 26 февраля.



Сегодня в номере:

- Готовимся к проводам зимы – всю Масленую неделю печем блины и ходим в гости.

- Как правильно разместить рекламу в городе – новые правила благоустройства на территории НГО.

- Новости края: о выплатах и пособиях, спортивных новостях и многом другом – в свежем номере «РИО Панорамы».

- Что в имени тебе моём? – Русалка, Путислав, Северьян, Габриэла, Цезарь-Меркурий – откуда взялась мода на необычные имена?

- Для любителей сада и огорода – лунный посевной календарь на март.



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Готовимся к проводам зимы – всю Масленую неделю печем блины и ходим в гости.- Как правильно разместить рекламу в городе – новые правила благоустройства на территории НГО.- Новости края: о выплатах и пособиях, спортивных новостях и многом другом – в свежем номере «РИО Панорамы».- Что в имени тебе моём? – Русалка, Путислав, Северьян, Габриэла, Цезарь-Меркурий – откуда взялась мода на необычные имена?- Для любителей сада и огорода – лунный посевной календарь на март.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».