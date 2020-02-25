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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
25.02.2020
№9 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 26 февраля.

Сегодня в номере:
- Готовимся к проводам зимы – всю Масленую неделю печем блины и ходим в гости.
- Как правильно разместить рекламу в городе – новые правила благоустройства на территории НГО.
- Новости края: о выплатах и пособиях, спортивных новостях и многом другом – в свежем номере «РИО Панорамы».
- Что в имени тебе моём? – Русалка, Путислав, Северьян, Габриэла, Цезарь-Меркурий – откуда взялась мода на необычные имена?
- Для любителей сада и огорода – лунный посевной календарь на март.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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