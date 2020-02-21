В Находке открылась новая площадка Центра социальных инноваций в сфере культуры, который появился в городе ещё два года назад.





Центр активно поддерживается благотворительным фондом Владимира Потанина в рамках программы «Эффективная филантропия». Центр создавался для внедрения новых современных подходов при реализации социальных культурных программ. За прошедший год находкинская экспертная команда Центра инноваций смогла наладить диалог своих сотрудников с обществом, бизнесом и властью. И открытие образовательной площадки в городском музейно-выставочном центре поможет объединению неравнодушных и активных жителей города.

«Это неординарное событие для вашего города. Сегодня жители Находки получили доступ к экспертизе в сфере культуры и компетентной консультационной поддержке социальных культурных проектов. Отмечу высокий уровень ваших экспертов, что позволит новой образовательной площадке стать местом притяжения различных креативных идей. Мы пока только наблюдаем за деятельностью Центра, но первые результаты показали, что многое уже сделано и впереди отличные перспективы», – отметила представитель благотворительного фонда Владимира Потанина Наталья ШУЛЬГИНА.







Официально новую площадку Центра социальных инноваций открыла директор музейно-выставочного центра Находки Марина НУРГАЛИЕВА. Она коротко рассказала о достижениях экспертной команды Центра за последний год. А сделано немало. Несколько перспективных социально-культурных проектов, предложенных Центром, находятся уже не просто в стадии проработки идей, а активно ищутся бизнес-партнеры и средства для их реализации. «Мы все с вами хотим, чтобы наш город стал лучшим местом на земле», – отметила в своей приветственной речи Марина Нургалиева.

«В Находке открыта не просто новая образовательная площадка. Я считаю это место своеобразной точкой встреч интересных людей, местом поддержки нестандартных идей, плюс это еще и пространство информирования жителей нашего города, которые готовы менять свою жизнь и жизнь местного сообщества к лучшему. Знания, которые здесь дают, позволят по-новому взглянуть на привычные вещи, научат искать свежие, оригинальные идеи и воплощать их в жизнь», – подчеркнула заместитель председателя Думы Находкинского городского округа Татьяна БЕЛОНОГОВА.







На пресс-конференции, состоявшейся в конце церемонии открытия площадки, приглашенные гости из числа экспертов, представителей власти и общественности поделились мнением о будущем Центра социальных инноваций в сфере культуры, рассмотрели некоторые направления его деятельности, механизмы взаимодействия с коммерческими и некоммерческими организациями города и обсудили возможности получения дополнительного финансирования за счет участия в конкурсах различного уровня.