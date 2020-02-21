Окончание. Начало материала читайте в №4 от 22 января 2020 года.



Неравный бой начался. Темп стрельбы с обеих сторон непрерывно нарастал. Море вокруг «Варяга» бурлило от разрывов снарядов. Осколки, со свистом рассекая воздух, ударялись в борта и надстройки. Один снаряд попал в верхний мостик, разрушил дальномерный пост и вызвал пожар в штурманской рубке. Другой, разорвавшись возле третьего орудия, вывел из строя почти всю прислугу. Но оставшиеся в живых комендоры, несмотря на тяжёлые ранения, продолжали стрельбу. Одним из снарядов сбило флаг на корме, но он тут же был водружён на место.

Помня наказ командира, артиллеристы крейсера действовали чётко, спокойно и мастерски поражали неприятельские корабли. Точным огнём они уничтожили кормовой мостик «Асамы», вызвав пожар, вывели из строя кормовую артиллерийскую башню. Окутался чёрным дымом второй японский крейсер, затем ещё один. Несколькими меткими залпами был потоплен вышедший в торпедную атаку миноносец противника. Комендоры показывали пример храбрости, мужества и спокойствия, раненые не оставляли своих мест, за исключением тех, кто не мог держаться на ногах.

Число экипажа заметно таяло. Но непоколебим был боевой дух русских моряков. Пример мужества и самообладания показывал сам командир крейсера. Тяжело раненный в голову, он продолжал руководить боем. А когда ординарец доложил ему, что среди команды пронёсся слух, что он убит, Руднев без фуражки, в запачканном кровью мундире выбежал на мостик и крикнул:

«Братцы, я жив! Целься вернее по врагу!».

Призыв командира ещё больше воодушевил команду. Палуба крейсера представляла собой исковерканное железо, сплошь залитое кровью. То в одном, то в другом месте возникали пожары, но их быстро тушили моряки под руководством лейтенанта Е. Беренса (после революции он был первым начальником Морского генерального штаба, а затем командующим Морскими силами советской республики).

Видя, что корабль в значительной степени утратил боеспособность, Руднев решил выйти из зоны огня и возвратиться в Чемульпо для исправления повреждений. В момент поворота крейсера снаряд крупного калибра пробил левый борт ниже ватерлинии. Через пробоину в котельное отделение хлынула вода. Она уже подбиралась к топкам котлов. Не растерявшись, кочегары Эраст Жигарев и Иван Журавлёв бросились в водопад холодной воды и задраили пробоину, устранив поступление воды. Тем самым они предотвратили затопление кочегарки.



Крейсер «Варяг» после боя, на рейде Чемульпо. Фото: https://pastvu.com/.

Крейсер «Варяг» после боя, на рейде Чемульпо. Фото: https://pastvu.com/.

– Сильный огонь открыл в это время «Кореец», прикрывая поворот «Варяга». Его восьмидюймовые снаряды наконец-то достигают японцев. На четвёртом корабле в строю вражеских крейсеров вспыхивает пожар, на глазах у всех начинает тонуть миноносец. Постепенно по мере поворота включаются в дуэль ещё не стрелявшие орудия левого борта «Варяга». Всю свою ярость вкладывают комендоры в выстрелы по врагу, чётко и неутомимо действует прислуга подачи. Вслед за «Варягом» меняет курс и «Кореец», описав циркуляцию в противоположную сторону, чтобы не дать японцам возможность вести огонь по сблизившимся кораблям. Ведя огонь из левого восьмидюймового орудия, а затем из кормового шестидюймового, «Кореец» прикрывает отход израненного, но не побеждённого «Варяга».

В 12 час. 45 мин. с подходом к рейду бой прекратился. Он длился час. За это время «Варяг» выпустил по врагу 1105 снарядов, «Кореец» – 52 (орудия канонерской лодки были слабее, «Кореец» вступил в бой в конце сражения). Согласно рапорту Руднева, огнём «Варяга» был потоплен миноносец и повреждены четыре крейсера противника: «Асама», «Чиода», «Такачихо» и флагман «Нанива». Японцы потеряли около 30 человек убитыми и без малого 200 ранеными.

Осмотр «Варяга» на рейде Чемульпо показал, что его повреждения быстро исправить невозможно. Крейсер получил пять подводных пробоин, из строя вышло 76% артиллерии, рулевой привод, третье котельное отделение, дальномеры. Хотя действовали все водоотливные средства, корабль медленно погружался в море. На «Варяге» погибли в бою один офицер и 30 матросов, получили ранения и контузии шесть офицеров и 85 матросов, около сотни были легко ранены. На «Корейце» потерь не было.

Продолжить бой крейсер практически уже не мог. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Руднев принял единственно правильное решение, единодушно одобренное советом офицеров: взорвать корабли, чтобы они не попали в руки врага. В 16 час. 05 мин. была взорвана канонерская лодка. Обломки мачт вместе с прожектором врезались в воду у самого борта американского корабля. Опасаясь получить повреждения при взрыве крейсера, командиры стоящих на рейде кораблей просили Руднева не взрывать «Варяг». И командир согласился с ними. В 18 час. 10 мин. крейсер лёг на левый борт, взметнулись вверх безмолвные жерла орудий. Ещё мгновенье – и «Варяг» скрылся под водой.



При написании статьи были использованы материалы Государственного архива Военно-Морского флота России, книги Мельникова Р. М.: «Крейсер "Варяг"» (1975 г. изд.) и «Краснознамённый Тихоокеанский флот» (1973 г. изд.)

Полностью материал «Памяти героев крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» читайте в газете "РИО Панорама" №8 от 19 февраля 2020 года.