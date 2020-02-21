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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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15 суток для начала Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
21.02.2020
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» в районе дома №8 по улице Постышева не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной «Ниссан Блюберд». После столкновения водитель «Хонды», отъезжая от места первого ДТП, совершил наезд на пешехода.

В результате наезда 73-летняя женщина получила травмы, от которых впоследствии скончалась.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».
Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, мировой суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 15 суток административного ареста.
По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Пресс-служба ОМВД России по городу Находке
 

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