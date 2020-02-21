|15 суток для начала
|РИО Панорама
|21.02.2020
|
Находящийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» в районе дома №8 по улице Постышева не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной «Ниссан Блюберд». После столкновения водитель «Хонды», отъезжая от места первого ДТП, совершил наезд на пешехода.
В результате наезда 73-летняя женщина получила травмы, от которых впоследствии скончалась.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления».
Рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, мировой суд назначил злостному нарушителю ПДД наказание в виде 15 суток административного ареста.
По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Пресс-служба ОМВД России по городу Находке
|След. >
|«
|21 Фев 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу