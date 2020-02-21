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|РИО Панорама
|21.02.2020
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24 февраля в Находке стартует интернет-голосование по проектам повышения комфорта городской среды в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Находкинцам предстоит решить: какие скверы и видовые площадки приводить в порядок в 2021 году.
Сейчас заканчивается первый этап опроса общественного мнения. Сбор предложений проходит в торговых центрах, филиалах МФЦ, управляющих компаниях и других площадках. Волонтеры просят горожан выбрать одно из девяти общественных пространств, нуждающихся в ремонте. В анкету вошли: Озерный бульвар; сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны; сквер в районе памятного комплекса «Камень дружбы породненных городов Находка – Майдзуру»; сквер рядом с остановкой «Заводская» на ул. Горького; сквер рядом со школой №14 на ул. Постышева; видовые площадки вдоль Находкинского проспекта; сквер на ул. Дзержинского. Четыре из них, набравшие максимальное количество откликов горожан, войдут в список для рейтингового голосования.
Участники анкетирования также указывают, на что обратить внимание при разработке концепции обустройства: добавить элементов озеленения и уличных фонарей, предусмотреть места для дет-ских или спортивных площадок, парковки автомобилей.
Выполненные с учетом пожеланий горожан проекты будут представлены на сайте официального сетевого издания администрации города «Ведомости Находки» к началу народного голосования.
Ну а по уже выбранным объектам – скверы «Русь» (ул. Лермонтова) и «Богатырь» (ул. Молодёжная) – работы начнутся этой весной. Эти скверы набрали большинство во время рейтингового голосования в сентябре 2019 года.
В районе остановки «Заводская» большая металлическая горка в форме головы былинного героя была построена ещё в советское время. При реконструкции достопримечательность будет обновлена, горка станет удобней и безопасней. Рядом появится многофункциональный мини-стадион с амортизационным резиновым покрытием и уличными тренажёрами. Проектировщикам предстоит решить вопросы отвода с участка талых и дождевых вод, монтажа сетей освещения и водоснабжения, комплексного озеленения.
Зелёная зона рядом с бывшим кинотеатром «Русь» превратится в благоустроенный парк с мемориальным комплексом воинам-интернационалистам. Проектной организации поставлена задача предусмотреть автомобильную парковку, детскую площадку и обеспечить доступность для маломобильных групп населения.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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