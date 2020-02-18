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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
18.02.2020
№8 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 19 февраля.

Сегодня в номере:
- Приближается славная дата – День защитника Отечества! «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям на своих страницах ветеранов Вооруженных сил, воинов и просто всех мужчин – от мала до велика: С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем нам! Мы, женщины, всегда готовы и рады гордиться вами!
- Страницы истории: Подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» - продолжение.
- Станет ли день голосования за поправки в Конституцию выходным?
- Что поменяется в оплате налогов на недвижимость? – подробности читайте в свежем номере «РИО Панорамы».
- Как упростить процедуру получения маткапитала и пособий для детей.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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