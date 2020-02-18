№8 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 19 февраля.



Сегодня в номере:

- Приближается славная дата – День защитника Отечества! «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям на своих страницах ветеранов Вооруженных сил, воинов и просто всех мужчин – от мала до велика: С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем нам! Мы, женщины, всегда готовы и рады гордиться вами!

- Страницы истории: Подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» - продолжение.

- Станет ли день голосования за поправки в Конституцию выходным?

- Что поменяется в оплате налогов на недвижимость? – подробности читайте в свежем номере «РИО Панорамы».

- Как упростить процедуру получения маткапитала и пособий для детей.



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Приближается славная дата – День защитника Отечества! «РИО Панорама» присоединяется к поздравлениям на своих страницах ветеранов Вооруженных сил, воинов и просто всех мужчин – от мала до велика: С праздником, дорогие мужчины, и мирных дней всем нам! Мы, женщины, всегда готовы и рады гордиться вами!- Страницы истории: Подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» - продолжение.- Станет ли день голосования за поправки в Конституцию выходным?- Что поменяется в оплате налогов на недвижимость? – подробности читайте в свежем номере «РИО Панорамы».- Как упростить процедуру получения маткапитала и пособий для детей.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».