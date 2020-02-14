В Находке разгорелся нешуточный спортивный конфликт, заложниками которого стали 150 юных спортсменов-рукопашников.



В этом году Федерация рукопашного боя города Находки под руководством Виктора ДАНИЛЮКА собиралась отметить 26 лет со дня своего основания. Но на днях на Открытом первенстве в Уссурийске по рукопашному бою, куда команда юных находкинских спортсменов клуба «Чемпион» прибыла для участия в соревнованиях, организаторы сообщили, что Находкинская федерация в состав краевой Федерации рукопашного боя больше не входит, и запретили детской команде Виктора Данилюка участвовать в соревнованиях и бороться за медали.

«Наш тренер заранее подал заявку на участие. Когда мы приехали, нас официально разместили, дети прошли взвешивание, а когда мы утром пришли в клуб, где проходили бои, нашим детям предоставили отдельные раздевалки. Все шло, как обычно. Но вдруг, за 10 минут до начала соревнований, нашу команду собрали и руководитель краевой Федерации рукопашного боя Александр ЧЕРНОВ объявляет, что наши дети принимать участие в соревнованиях не будут, так как наша Федерация не является членом федерации рукопашного боя края. Естественно, младшие ребятишки сразу в слёзы, они так готовились, волновались, уже переоделись в спортивную форму, настроились. Обиженные и униженные, мы еще 4 часа ждали на морозе заказанный автобус, так как никто не ожидал, что соревнования для нас просто не начнутся. Но главное, мы до сих не можем понять, что случилось. Многие наши дети имеют официальные разряды по рукопашному бою и в прошлом году принимали участие в официальных соревнованиях Приморского края и в чемпионате России по рукопашному бою. Почему сегодня им запрещено участие в соревнованиях? Мой старший сын уже 10 лет занимается рукопашным боем, принимал участие в разных соревнованиях, и как ему объяснить, что это какая-то недостойная возня меж чиновниками от спорта», — возмущается одна из мам двух воспитанников клуба «Чемпион» Елена БУКРЕЕВА.



Конфликтные ситуации в спорте в России не редкость, но в Находке спортивный скандал такого масштаба произошел впервые. И впервые конфликт двух федераций спорта ударил всерьез по детям-воспитанникам клуба «Чемпион» от Федерации рукопашного боя Находки.

«Когда видишь, как твои воспитанники и их мамы рыдают от обиды, чувствуешь себя, как будто тебя грязью облили. Такие действия просто не укладываются в голове. Если мы развиваем спорт, то все взаимоотношения тренерские должны выясняться по-взрослому. Ответственно, а не таким отношением к детям. Да, давление на меня началось ещё в августе прошлого года, когда я отказался войти обычным тренером во вновь создаваемую Федерацию рукопашного боя Находкинского городского округа. Зачем мне это, если у меня уже есть действующая более 25 лет федерация? Но сейчас конфликт ударил по моим ребятишкам, которых решили не допускать к любым соревнованиям. И я пришел к выводу, что только обращение к широкой общественности Находки и Приморского края может изменить ситуацию и помочь детям, которых я тренирую», — сообщил президент Федерации рукопашного боя Находки Виктор Данилюк.

Родители юных спортсменов уже направили обращения в Инстаграм губернатора Приморского края, в Министерство физической культуры и спорта Приморского края, а также в органы местной власти. Обращение поступило и в комиссию по социальной политике Думы НГО.

«Возможно, амбиции и деньги стали причиной этого разлада двух городских федераций рукопашного боя. Но недопустимо, чтобы заложниками этого конфликта стали дети. В ближайшее время мы проведем переговоры не только с руководством краевой Федерации рукопашного боя, но и готовы в стенах Думы открыто обсудить позиции и мнения руководителей двух городских федераций этого вида спорта. Все наши усилия должны быть направлены на поиск решения, удобного для обеих сторон. Только компромисс снимет напряженность и поможет найти оптимальное решение. В этом конфликте уже пострадали дети. И наша прямая обязанность как депутатов — не допустить подобных ситуаций в будущем. Так получилось, что в Находке две федерации рукопашного боя имеют полное право на существование. И их руководители конфликтуют между собой.

Почему? Что им делить? Если есть родительский энтузиазм, есть тренер, которого дети любят, это же только приветствовать нужно. Зачем ущемлять одних спортсменов в пользу других? Недостойно взрослым людям выяснять свои отношения так, чтобы страдали дети», – прокомментировала ситуацию заместитель председателя Думы НГО Татьяна БЕЛОНОГОВА.

Впереди у «рукопашников» – первенство ДФО по рукопашному бою, где будут разыграны путевки на первенство страны. Выйдут ли в этом году на спортивную арену спортсмены федерации Виктора Данилюка? Это станет известно лишь после разрешения этого спортивного конфликта.