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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Лифт тронулся Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
14.02.2020
19 лифтов заменят в многоэтажных домах Находки в 2020 году. По информации Фонда капитального ремонта Приморского края, работы будут выполняться в шести домах центральной части Находки и трех домах микрорайона Врангель. 

В первой половине 2020 года современные подъемники появятся по адресам: ул. Спортивная, 16; Восточный проспект, 5 и 19; ул. Советская, 9 и 11; ул. Тимирязева, 1а; ул. Нахимовская, 28; ул. Пограничная, 38; Приморский проспект, 25.
Специалисты демонтируют выработавшее свой срок оборудование, отремонтируют шахты и машинные отделения, установят новые направляющие. По современным стандартам новые лифты будут оснащены электронным щитом управления. Кабина – цельнометаллическая, с антивандальными кнопками. Подъемники оборудованы системой технического контроля, благодаря чему вся информации своевременно будет поступать диспетчеру, с которым к тому же предусмотрена прямая связь из кабины на случай внезапной остановки. Лифты имеют сертификаты соответствия новому техническому регламенту и пожарной безопасности. При должном обслуживании срок эксплуатации составляет 25 лет.
Программа капремонта многоквартирных домов формируется на основании данных мониторинга технического состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов построек. Для включения своего дома в перечень на следующий год жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию и обозначить желаемый вид работ – замену внутридомовой системы тепло– или водоснабжения, электросети, капремонт лифтов, фасада, подвала или кровли.
Администрация Находки аккумулирует поступившие от управляющих компаний акты инвентаризации жилфонда и направляет свои рекомендации в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Затем региональный оператор программы устанавливает сроки и очерёдность ремонта, исходя из степени износа домов.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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