|Лифт тронулся
|РИО Панорама
|14.02.2020
|
19 лифтов заменят в многоэтажных домах Находки в 2020 году. По информации Фонда капитального ремонта Приморского края, работы будут выполняться в шести домах центральной части Находки и трех домах микрорайона Врангель.
В первой половине 2020 года современные подъемники появятся по адресам: ул. Спортивная, 16; Восточный проспект, 5 и 19; ул. Советская, 9 и 11; ул. Тимирязева, 1а; ул. Нахимовская, 28; ул. Пограничная, 38; Приморский проспект, 25.
Специалисты демонтируют выработавшее свой срок оборудование, отремонтируют шахты и машинные отделения, установят новые направляющие. По современным стандартам новые лифты будут оснащены электронным щитом управления. Кабина – цельнометаллическая, с антивандальными кнопками. Подъемники оборудованы системой технического контроля, благодаря чему вся информации своевременно будет поступать диспетчеру, с которым к тому же предусмотрена прямая связь из кабины на случай внезапной остановки. Лифты имеют сертификаты соответствия новому техническому регламенту и пожарной безопасности. При должном обслуживании срок эксплуатации составляет 25 лет.
Программа капремонта многоквартирных домов формируется на основании данных мониторинга технического состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов построек. Для включения своего дома в перечень на следующий год жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию и обозначить желаемый вид работ – замену внутридомовой системы тепло– или водоснабжения, электросети, капремонт лифтов, фасада, подвала или кровли.
Администрация Находки аккумулирует поступившие от управляющих компаний акты инвентаризации жилфонда и направляет свои рекомендации в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Затем региональный оператор программы устанавливает сроки и очерёдность ремонта, исходя из степени износа домов.
По материалам пресс-службы администрации НГО
|След. >
|«
|14 Фев 2020
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу