С 1 января 2020 года отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей, переданы из ведения края в муниципалитеты.





В соответствии со статьей 121 Семейного кодекса РФ полномочия в сфере опеки и попечительства состоят из следующих действий: выявление детей, оставшихся без попечения родителей, их учет, выбор формы устройства, контроль за условиями жизни, воспитания и образования. В реализацию указанных полномочий вовлечены различные организации на муниципальном уровне (муниципальные образования, инспекции по делам несовершеннолетних, общеобразовательные учреждения, дошкольные учреждения).

Новое управление администрации города ведёт подбор и подготовку граждан, выразивших желание взять ребенка в семью; выдаёт разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетнего; выдаёт разрешения на изменение имени, фамилии ребенка до достижения им 14 лет и заключение трудовых договоров лицами моложе 16 лет.

Подразделение находится по адресу: ул. Пограничная, 10а, четвёртый этаж. Приемные дни: понедельник, вторник, четверг. Телефон: 69-91-74.



По материалам пресс-службы администрации НГО