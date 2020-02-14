Прокуратурой города Находки утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).



По версии органа предварительного расследования, в декабре 2019 года между фигурантом и его сожительницей произошёл конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый угрожал ей ножом, приставлял его к горлу женщины.

С учетом сложившейся обстановки, в том числе агрессивного поведения сожителя, нахождения его в состоянии алкогольного опьянения, у потерпевшей имелись все основания опасаться осуществления высказанной в ее адрес угрозы убийством.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура города Находки