|За угрозу ответит
|РИО Панорама
|14.02.2020
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Прокуратурой города Находки утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
По версии органа предварительного расследования, в декабре 2019 года между фигурантом и его сожительницей произошёл конфликт на бытовой почве, в ходе которого обвиняемый угрожал ей ножом, приставлял его к горлу женщины.
С учетом сложившейся обстановки, в том числе агрессивного поведения сожителя, нахождения его в состоянии алкогольного опьянения, у потерпевшей имелись все основания опасаться осуществления высказанной в ее адрес угрозы убийством.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура города Находки
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