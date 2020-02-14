|Дарите книги с любовью!
|РИО Панорама
|14.02.2020
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С 10 по 16 февраля в России пройдет четвертая общероссийская акция «Дарите книги с любовью». К ней вновь присоединились все муниципальные библиотеки Находки, Врангеля и Ливадии. Участниками акции могут стать и все желающие находкинцы.
Акция «Дарите книги с любовью» приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Её главная идея – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.
Всех желающих приглашают дарить книги друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается.
В эти дни по всей стране кроме сбора книг состоятся конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками, концерты с участием чтецов и другие интересные мероприятия.
Напомним, в рамках акции в 2019 году библиотекари Центральной библиотечной системы Находки провели сбор книг для детей реабилитационного Центра «Альбатрос», Находкинской коррекционной общеобразовательной школы, для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Библиотеки организовали на своих площадках книгообмен между читателями, книжные выставки, с которых можно было взять книгу в подарок. А также объявили конкурсы, в рамках которых юные и взрослые читатели рекомендовали книжки, и еще ряд мероприятий, посвященных Международному дню книгодарения.
В общей сложности участниками акции в Находке стали 562 человека. За несколько дней февраля 2019 г. библиотекам подарили 999 книг. А по России акция объединила более 2 тысяч библиотек, школ, музеев, книжных магазинов, несколько десятков тысяч любителей книг.
СПРАВКА: Организатором общероссийская акции «Дарите книги с любовью» является Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки.
Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная
библиотечная система Находки
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