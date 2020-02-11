№7 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 12 февраля.



Сегодня в номере:

- Присоединяемся ко Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» - подробности читайте в свежем номере «РИО Панорамы».

- Помидоры дороже мяса: как Приморье переживает овощной апокалипсис?

- Где и кому можно пройти бесплатную диспансеризацию?

- Особенности российской охоты: с луком и арбалетом – подробно обо всём в свежем номере «РИО Панорамы».

- Хвостатый багаж: права четвероногих путешественников – способы перевозки животных воздушным транспортом: менять или не менять?

- Новая уловка: как теперь мошенники крадут деньги у россиян?



И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Присоединяемся ко Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» - подробности читайте в свежем номере «РИО Панорамы».- Помидоры дороже мяса: как Приморье переживает овощной апокалипсис?- Где и кому можно пройти бесплатную диспансеризацию?- Особенности российской охоты: с луком и арбалетом – подробно обо всём в свежем номере «РИО Панорамы».- Хвостатый багаж: права четвероногих путешественников – способы перевозки животных воздушным транспортом: менять или не менять?- Новая уловка: как теперь мошенники крадут деньги у россиян?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, гороскоп на неделю, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».