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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Тротуар дружбы Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.02.2020
В Находке обустроят пешеходную дорожку к памятному комплексу «Камень Дружбы».

По информации Управления благоустройства администрации, подрядчику предстоит построить тротуар от сквера на «Тихоокеанской» протяженностью около 400 метров. Участок будет выполнен из бетонных плит. Работы должны быть закончены к празднованию Дня Победы.
Находкинский проспект от площади Совершеннолетия до ост. Тихоокеанской – один из любимых маршрутов пеших прогулок жителей и гостей города. С двух сторон автодороги находятся достопримечательности и культурные объекты. Со стороны моря расположены видовые площадки, связанные асфальтированным тротуаром. На противоположной – мемориал Победы, Сад Камней и Камень Дружбы. В 2017 году по заказу администрации Находки специалисты привели в порядок дорожку, которая ведет к Вечному огню, в этом году обустроят путь к символу породнения Находки и Майдзуру.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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