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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Пережившим блокаду Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.02.2020
15 находкинцев награждены юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Торжественное награждение состоялось в Совете ветеранов Находки. В День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда (1944 год) – первыми в Приморском крае получили юбилейные медали находкинцы, пережившие блокаду.

Это день – священный для нашей истории, он навсегда останется в памяти старшего поколения, наших детей и внуков, – обратилась к ветеранам руководитель аппарата администрации Находки Наталья АГРИЦКАЯ. – Каждый из 872 дней блокады – это пример величия человеческого духа, любви и преданности жителей осаждённого Ленинграда к своему городу и своей стране. Хочется, чтобы каждый новый день, который вы проживаете, был наполнен радостью и любовью, заботой и поддержкой ваших близких.
Сегодня в Совете ветеранов Находки состоит 15 жителей города, переживших блокаду. Наталья Агрицкая вручила юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» тем, кто смог прийти на встречу с ровесниками. Остальных активисты общественной организации навестят дома. Цветы и сладкие подарки вручила пожилым людям также депутат Законодательного Собрания Приморского края Марина СЁМИНА.
Как рассказали в Совете ветеранов Находки, в юбилейный год старшее поколение уделяет особенно много внимания работе с молодёжью. В школах города проходят Уроки мужества, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда и 75-летию Победы. Тематические мероприятия организованы и в городских библиотеках.
Находка присоединилась к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В торговых центрах волонтёры раздают посетителям кусочки чёрного хлеба весом 125 грамм, чтобы каждый мог увидеть и запомнить, насколько скудной была блокадная норма ленинградцев. Она не могла спасти от страшного голода, но всё же оставалась для многих единственной надеждой на сохранение жизни.
Напомним, Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию объявил о выплате к 75-летию Победы единовременной помощи в размере 75 тысяч рублей участникам войны и 50 тысяч рублей – труженикам тыла.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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