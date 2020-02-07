Напомним, с 2020 года к традиционному способу учёта трудового стажа граждан на бумажных носителях добавился новый – цифровой. Электронные трудовые книжки призваны обеспечить постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям – к современным возможностям кадрового учёта.



Как сообщается на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru, начиная с 2020 года работодатели направляют в ПФР сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Данные передаются ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, и включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение. Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.

Первые сведения для электронных книжек поступят от российских работодателей не позднее 15 февраля. Соответствующая форма отчетности в ближайшее время будет утверждена. Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда. Представить информацию можно через кабинет страхователя, специализированного оператора связи или клиентскую службу ПФР. Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в электронной форме.

Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.

До 30 июня включительно всем работодателям также необходимо под роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию.

В течение 2020 года граждане могут подать работодателю заявление в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию. Для граждан, устроившихся на работу впервые с 2021 года, сведения о трудовой деятельности сразу будут вестись только в электронном виде.

Граждане России, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с таким заявлением, получат ее на руки, а сведения об их трудовой деятельности, начиная с 2021 года, будут формироваться только в цифровом формате.

Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, на портале госуслуг и в соответствующем приложении для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки можно будет получить в виде бумажной выписки в территориальном органе ПФР или МФЦ. Услуга будет предоставляться экстерриториально, т.е. без привязки к месту жительства или работы человека.

Пресс-служба администрации НГО