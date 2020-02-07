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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
07.02.2020
По инициативе прокуратуры города прекращена деятельность гостиницы, располагавшейся в многоквартирном доме. Так, в ходе проверки в действиях лица выявлено нарушение жилищного законодательства при использовании им жилого помещения для предоставления гостиничных услуг в многоквартирном доме по улице Красноармейской в г. Находке.

Осмотром квартиры установлено, что она состоит из четырех комнат, оборудованных спальными местами, помещением для лица, принимающего и оформляющего заказы (администратора) на размещение посетителей, прейскурантом с указанием номеров и стоимостью проживания за сутки, а также правилами проживания в гостинице. При этом отдельным входом указанная квартира не оснащена, вход посетителей осуществляется через подъезд многоквартирного дома.
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости помещение, в котором организовано предоставление гостиничных услуг, является жилым, его перевод в нежилое помещение не производился.
Указанное обстоятельство явилось нарушением положений части 3 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, в силу которой не допускается размещение в жилых помещениях гостиниц. Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.
В целях пресечения незаконной деятельности прокурором города в Находкинский городской суд предъявлено исковое заявление с требованием о запрете осуществления деятельности по оказанию гостиничных услуг в жилом помещении, поскольку его эксплуатация не по целевому назначению нарушает права иных собственников помещений многоквартирного жилого дома, а также иных лиц, проживающих в доме.
Решением Находкинского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Гражданину, эксплуатирующему жилое помещение для предоставления гостиничных услуг, запрещена его эксплуатация для указанных целей.
 
Прокуратура города Находки
 

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