По сообщению краевого Управления Роспотребнадзора, на территории Приморья «продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный для этого времени года». Ежегодно пик заболеваемости начинается с третьей декады января и заканчивается в середине марта.



Превышение эпидпорога незначительное – на 2,6% , в основном за счёт детей старше 7 лет. Так, за последнюю неделю в детские и взрослые поликлиники Находкинской городской больницы с признаками ОРВИ обратились более тысячи человек. В ноябре – декабре за неделю обращалось в среднем 850 горожан.

Согласно приказу краевого министерства здравоохранения, в медицинских организациях, в том числе и в Находкинской городской больнице, введен масочный режим, ограничено посещение больных. На время сезонного подъёма заболеваемости в стационаре ежегодно разворачиваются дополнительные койки для пациентов с пневмонией.



Меры профилактики респираторных заболеваний:

•избегайте многолюдных мест, если такой возможности нет, используйте медицинскую маску; применяйте противовирусные мази (оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;

•включите в рацион продукты, содержащие витамины А и С: цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, рыбу, мясо, сухофрукты;

•регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;

•больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь физкультурой, закаляйтесь;

•отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться, избегать стрессов, переутомления;

•при температуре 38-39 градусов необходимо вызвать врача на дом либо бригаду скорой помощи;

•опасно переносить грипп на ногах, это может привести к тяжелым инфекционным осложнениям ( бронхитам, пневмониям и т. д.);

•если в семье кто-то заболел, необходимо его изолировать, ухаживать за больным должен один член семьи;

•помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить в нем влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы;

Самолечение недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение. Ни в коем случае нельзя самому себе назначать антибиотики – они не способны справиться с вирусом, кроме того, убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.

Юлия Щетинюк,

КГБУЗ «Находкинская городская больница»