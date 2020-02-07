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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Будьте осторожны в сезон простуд! Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.02.2020
По сообщению краевого Управления Роспотребнадзора, на территории Приморья «продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный для этого времени года». Ежегодно пик заболеваемости начинается с третьей декады января и заканчивается в середине марта.

Превышение эпидпорога незначительное – на 2,6% , в основном за счёт детей старше 7 лет. Так, за последнюю неделю в детские и взрослые поликлиники Находкинской городской больницы с признаками ОРВИ обратились более тысячи человек. В ноябре – декабре за неделю обращалось в среднем 850 горожан.
Согласно приказу краевого министерства здравоохранения, в медицинских организациях, в том числе и в Находкинской городской больнице, введен масочный режим, ограничено посещение больных. На время сезонного подъёма заболеваемости в стационаре ежегодно разворачиваются дополнительные койки для пациентов с пневмонией.

Меры профилактики респираторных заболеваний:
•избегайте многолюдных мест, если такой возможности нет, используйте медицинскую маску; применяйте противовирусные мази (оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;
•включите в рацион продукты, содержащие витамины А и С: цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, рыбу, мясо, сухофрукты;
•регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
•больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь физкультурой, закаляйтесь;
•отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться, избегать стрессов, переутомления;
•при температуре 38-39 градусов необходимо вызвать врача на дом либо бригаду скорой помощи;
•опасно переносить грипп на ногах, это может привести к тяжелым инфекционным осложнениям ( бронхитам, пневмониям и т. д.);
•если в семье кто-то заболел, необходимо его изолировать, ухаживать за больным должен один член семьи;
•помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить в нем влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы;
Самолечение недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение. Ни в коем случае нельзя самому себе назначать антибиотики – они не способны справиться с вирусом, кроме того, убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции.
 
Юлия Щетинюк,
КГБУЗ «Находкинская  городская больница»
 

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