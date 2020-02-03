|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|03.02.2020
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№6 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 5 февраля.
Сегодня в номере:
- Садоводам-огородникам – большой подробный лунный посевной календарь-2020 для Дальнего Востока.
- Что изменится в жизни россиян в феврале – подробно обо всём в свежем номере «РИО Панорамы».
- Почему снизился прожиточный минимум и когда ждать повышения цен на тепло, свет и воду – читайте в «РИО Панораме».
- Чем кормить будут? - содержание продуктовой корзины будет пересмотрено до конца этого года.
- Продукты, диеты, советы – на традиционной страничке «Будьте здоровы!».
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на предстоящую неделю, большой сканворд, анекдоты, частные объявления и актуальные вакансии.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308. Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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