Депутаты постоянной комиссии по социальной политике Думы Находкинского городского округа обсудили состояние дел в школах Находки в связи с предложением президента о бесплатном горячем питании младших школьников.



Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором озвучил предложение об обеспечении всех школьников до четвертого класса бесплатным горячим питанием. После этого родительский вопрос «когда?» стал одним из самых популярных запросов в интернет-поисковиках. Родители младших школьников Находки таких вопросов не задавали, так как приморские дети с 1-го по 4-й класс давно получают бесплатные завтраки. И это полноценное горячее питание. Как сообщила депутатам на заседании постоянной комиссии по социальной политике находкинской гордумы руководитель Управления образования администрации Находкинского городского округа Евгения МУХАМАДИЕВА, сегодня в школах Находки бесплатно получают горячие завтраки 15 тысяч 60 детей, что составляет 88,7 % от общего числа всех школьников. Горячий завтрак стоимостью 42 рубля плюс еще на 20 рублей молоко или кисломолочные продукты, которые дети получают во время полдника, поставляют в школы города 8 предпринимателей Находки и Владивостока. Ежедневно качество завтраков и полновесность порций проверяет специальная комиссия, и пока нареканий на тему свежести продуктов или того, что детям не докладывают порции, не возникало.

«По-видимому, для нас ничего не меняется. Горячее питание младших школьников в виде бесплатных завтраков в Находке давно организовано.



В послании прозвучало несколько подробностей об организации школьных пищеблоков. Мало того, президент акцентировал на них внимание, обозначив их организацию как один из важнейших шагов в защите здорового питания детей. У нас пищеблоки в школах организованы согласно всем санитарным нормам. Но проблема все же есть. Так, в ближайшее время необходимо будет найти средства на реконструкцию пищеблока в школе № 27. На нашем заседании прозвучала информация о том, что в Находке организовано бесплатное горячее питание не только всех школьников младших классов, но и детей из семей с низким доходом и уровнем жизни», – сообщила заместитель председателя Думы НГО Татьяна БЕЛОНОГОВА.

Каши, котлеты, овощи, запеканки, какао, соки и компоты – это всё блюда из школьного меню.

То, что в школах Находки бесплатно кормят не только воспитанников младших классов, но и многих детей постарше, давняя школьная практика. В Находке бесплатные завтраки получают 324 школьника с 5-го по 11-й класс, чей доход в семье не дотягивает до прожиточного минимума, 1043 ребенка из многодетных семей,166 детей-сирот, находящихся под опекой у родственников, 121 ребенок-инвалид. И все эти дети получают ежедневно горячие каши, котлеты, овощи, запеканки, молоко или кисломолочные напитки. С января 2020 года дети, находящиеся на домашнем обучении, начнут получать сухой паек от своей школы. Игорь Стрельников