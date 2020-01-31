|Новые автобусы и безналичный расчет
|РИО Панорама
|31.01.2020
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«Счастливые» билеты уходят в прошлое. Автобусы оборудуют системой безналичной оплаты проезда к 1 июля 2020 года. Специалисты рассматривают три варианта электронных комплексов, знакомятся с опытом их внедрения и отзывами пассажиров в других городах.
Большие планы у автотранспортных предприятий на омоложение автопарка. В течение года 12 отслуживших свой срок машин сойдут с городских маршрутов. Взамен компании-перевозчики приобретут современные.
Расходы на обновление автопарка и рост цен на топливо вынудили перевозчиков увеличить стоимость проезда на 11,1 проц. Соответствующее уведомление поступило в администрацию Находки от предприятий, занятых на пассажирских перевозках в черте города. С 1 марта билет на автобус подорожает до 30 руб., цена ежемесячного социального проездного составит 1 тыс. 50 руб.
Уведомление об установлении нового тарифа на поездки в отдаленные микрорайоны Врангель и Ливадия в администрацию Находки пока не поступало. На своих совещаниях руководители автотранспортных предприятий обсуждали, что цена билетов на эти направления также будет проиндексирована не более чем на 11,1 проц.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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