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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Компенсация увеличена Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
31.01.2020
Родители, купившие ребёнку путёвку за свои средства, раз в год имеют право на компенсацию части расходов на отдых детей в оздоровительных лагерях.

Постановлением администрации Приморского края от 11.12.19 № 839-па предусмотрено увеличение размера компенсации до 50 процентов стоимости путёвки, но не более 16400 рублей в год на одного ребёнка, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, состоящей на учёте в Краевом государственном казённом учреждении «Центр социальной поддержки населения». Остальные семьи также могут возместить половину своих расходов на путёвку, но не более 8 тыс. рублей.
Напомним, в 2019 году из краевого бюджета на компенсацию части расходов находкинцев на отдых детей было выделено более 8 млн 700 тыс. рублей. Только на летних каникулах около 16 000 детей побывали в загородных и палаточных лагерях.
Полная информация об отдыхе и оздоровлении детей на территории Приморья и порядок оформления компенсации опубликованы на сайте Министерства образования Правительства Приморского края.
 
По материалам пресс-службы администрации НГО
 

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