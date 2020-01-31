Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейдового мероприятия «Пьяный водитель» задержали в районе улицы Портовой автомашину «Тойота Королла».



За рулем находился 32-летний местный житель. Предъявить документы мужчина не смог, он пояснил, что решил воспользоваться стоящей на улице автомашиной и съездить на ней в магазин за водкой.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Сотрудники полиции составили на мужчину административный протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортным средством, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Мировой суд вынес административное наказание в виде 10 суток ареста.

По факту автоугона дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба ОМВД России по городу Находке



Незаконное пересечение Государственной границы РФ без документов



Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы г. Владивостока, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ).



Как установлено в судебном заседании, фигурантка уголовного дела в мае 2019 года, реализуя умысел, направленный на убытие с территории Российской Федерации в Израиль, управляя маломерным плавательным средством – крейсером шверботом «Турист-3», самостоятельно проследовала из г. Владивостока в акваторию Японского моря, где незаконно пересекла Государственную границу РФ и покинула территориальное море РФ. Тем самым нарушила требования ст. 9, 11 Закона РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О государственной границе РФ» и ст. 6 ФЗ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ.

После фигурантка уголовного дела была обнаружена и задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю. Вину в совершении преступления признала полностью.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей. Учитывая срок содержания под стражей, последняя от назначенного наказания освобождена. Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура города Находки