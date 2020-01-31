24 января в Доме молодежи состоялся яркий молодёжный танцевальный конкурс – «Шоу. Танцы. Находка», в котором приняли участие 33 танцора-солиста в возрасте от 12 до 18 лет включительно из 6 танцевальных коллективов: заслуженный коллектив Приморского края – творческое хореографическое объединение «Фёст-Лайн», образцовый ансамбль танца «Приморская капель», студия танца «Маки», лаборатория танца «Just Dance», танцевальная школа «Target boots», танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо».





Конкурс состоял из 3 этапов, в которых участники представили на суд жюри сольные танцевальные номера и импровизации в разных жанрах. Членам жюри было крайне сложно выделить одного победителя, так как все конкурсанты оказались в равной степени харизматичны и талантливы. По итогам финального конкурса определились лучшие. В номинации «Лучшая танцевальная техника» победила Валерия РАДЧЕНКО, в номинации «Самый профессиональный танец» была выбрана Кристина ЕЛЕЦКАЯ, номинация «Самый зрелищный танец» присвоена Анне СУСОЕВОЙ, в номинации «Лучшая импровизация» победила Ксения ГАВРИЛОВА, в номинации «Универсальный танцор» стала победительницей Арина ПЛЕШКОВА, а «Идеальное соло» взяла Екатерина УШКОВА. Бесспорным победителем шоу стала ученица Лилии Назимовны ИСАНБАЕВОЙ творческого хореографического объединения «Фёст-Лайн» Полина КЛИМЕНТОВА.







Всем участникам и финалистам были вручены дипломы и подарки от Дома молодёжи и партнёров конкурса. Победительница получила главный приз – гавайскую гитару укулеле, портативную колонку и главное – возможность публикации в модном глянцевом журнале Lifeshopping.

Это шоу даёт уникальную возможность молодым танцорам проявить свою индивидуальность, раскрыть свои таланты в танцах.

Кроме танцев зрители увидели яркие вокальные номера в исполнении певцов Паши МЕЛЕША, вокального коллектива «No comments», шоу-ансамбля «Ярче kids», а также танцевальный номер дуэта лаборатории танца «Just Dance».

Дом молодежи благодарит своих партнеров за помощь и поддержку в формировании призового фонда конкурса.

Куратор конкурса, зав. отделом по работе

с молодёжью Ольга МАРТЫН